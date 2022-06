“นัทจัง-เพียว” จาก “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ประเดิมแชมป์ RAAT ที่บางแสน

“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สุดภาคภูมิใจในความสำเร็จเมื่อ 2 นักแข่ง “นัทจัง-ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ และ เพียว หงษ์ปาน” แชมป์จากโตโยต้าวันเมคเรซประเดิมคว้าถ้วยแชมป์สนามแรกของฤดูกาล ในรุ่น Corolla Altis One Make Race ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย “RAAT Thailand Endurance International Championship 2022” ในงานบางแสนกรังด์ปรีซ์ ณ สนามบางแสน สตรีทเซอร์กิต จ.ชลบุรี วันที่ 30 มิถุนายน 2565เปิดฤดูกาลความเร็วในประเทศ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ลงสนามรายการแข่งขันรถยนต์มาราธอนทางเรียบ 4 ชั่วโมง ใน 2 รุ่น โดยในรุ่น Corolla Altis One Make Race ใช้รถ Corolla Altis GR Sport รถหมายเลข 24 ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, เพียว หงษ์ปาน ซึ่งเป็น 2 นักแข่งที่เป็นแชมป์จากรุ่น โคโรลล่า อัลติส จีอาร์สปอร์ต วันเมคเรซ และขึ้นมาสังกัดทีมใหญ่ สามารถฝ่าฟันความยากของสนามจบการแข่งขันไปแบบสุดมันส์คว้าอันดับ 1 ในรุ่น และอันดับที่ 6 แบบ Overallด้านรุ่น Touring Car ใช้รถ Toyota 86 รถหมายเลข 19 โดยการขับของ สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และมานัต กุละปาลานนท์ ทำผลงานได้อันดับที่ 2 ของรุ่น และอันดับ 5 ในแบบ Overall ส่วนรถหมายเลข 20 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ กฤษฎิ์ วสุรัตน์ DNF ไม่จบการแข่งขันเนื่องจากมีอุบัติเหตุจากรถแข่งในรายการคันอื่นชนกันหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ กล่าวว่า “เป็นการกลับมาลงสนามในเทศกาลความเร็วของ Bangsaen GrandPrix ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย รายการ RAATฯ วันนี้มีจุดเปลี่ยนจากอุบัติเหตุหลายครั้งจากรถที่ลงแข่งขันในหลายรุ่น แต่ทีมก็สามารถฝ่าฟันปัญหา และสามารถสร้างผลงานมีถ้วยแชมป์ในสนามแรกได้ พวกเรายังมีกำลังใจที่ดีและมุ่งมั่นที่จะลงแข่งต่อในวันเสาร์อาทิตย์นี้ ขอฝากให้แฟนๆ ช่วยติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับ”สำหรับ “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” พร้อมลงสนามแข่งต่อในรายการ Thailand Super Series 2022 ที่จะแข่งขันในวันเสาร์ที่ 2 และ อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ ในเทศกาลความเร็ว Bangsaen GrandPrix 2022 ณ สนามเลียบชายหาดบางแสน จ. ชลบุรี ร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand