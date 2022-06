2 ตำนาน "หงส์-ผี" เปิดคลินิกถ่ายทอดศาสตร์ลูกหนังแก่เยาวชน 4 ภาคทั่วไทย

บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัดงาน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ศึกแดงเดือดนอกเกาะอังกฤษครั้งแรกในเอเชีย และในประเทศไทยระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอร์พูล ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ THE MATCH Bangkok Century Cup Football Clinic ลงพื้นที่จัดฟุตบอล คลีนิกใน 4ภูมิภาคของประเทศไทย โดยตัวแทนนักเตะจากสองสโสมร John Arne Riise ตัวแทนสโมสรลิเวอร์พูล และ Teddy Sheringham ตัวแทนสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หวังมอบความรู้ คำแนะนำ พร้อมเสริมสร้างทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาฟุตบอลแบบมืออาชีพให้กับเด็กและเยาวชนไทยอายุ 14-18ปี ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ปักหมุดที่จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี จันทบุรี และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัดการงาน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ประสานกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้มอบหมายให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันบุรี เป็นตัวแทนของภาคกลาง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของภาคเหนือ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนของภาคอีสาน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนของภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 14-18 ปี ที่ชื่นชอบฟุตบอลได้ใกล้ชิด และเรียนรู้เทคนิคการเตะฟุตบอลแบบมืออาชีพกับนักเตะระดับโลก ซึ่งหาโอกาสได้ยากมาก ภายใต้ชื่อ THE MATCH Bangkok Century Cup Football Clinic โดยหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาให้กับเยาวชน พร้อมเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะความรู้พื้นฐานการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพมาตรฐานสากล เพื่อนำประสบการณ์ไปพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตต่อไป”สำหรับโครงการ THE MATCH Football Clinic จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และสนามกีฬาสมโภช700ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ที่สนามกีฬาเทศบาล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (สนามกีฬากลาง) อำเภอเมืองจันทบุรี และจังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ นำทีมโดยสองอดีตนักเตะชื่อดัง Teddy Sheringham สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ John Arne Riise สโมสรลิเวอร์พูล ภายในงานจัดให้มีการสอนทักษะการเล่นฟุตบอล เทคนิคการทำประตู การเลี้ยงบอล การเดาะบอล รวมไปถึงเรื่องการออกกำลังกาย เพื่อเตรียมร่างกาย และจิตใจให้พร้อมสำหรับการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพสานต่อความฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตให้กับเยาวชน ใน 4 จังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง โดยงานนี้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด กว่า 2,000คน รวมถึงเยาวชนพิเศษ และเยาวชนด้อยโอกาสสามารถเข้าชมการซ้อมของทั้ง 2 สโมสรในวันที่ 11 ก.ค.65 และเข้าชมในวันแข่งขันของทั้ง 2 สโมสรในวันที่ 12 ก.ค.65 อีกด้วยJohn Arne Riise ตัวแทนสโมสรลิเวอร์พูล กล่าวว่า “ในต่างจังหวัดของประเทศไทย ยังมีเด็กๆ ที่มีความฝันแต่ขาดแคลนโอกาสที่จะเข้าถึงสนามฟุตบอลที่ดี อุปกรณ์ที่ดี และโค้ชที่จะสอนเทคนิคการเล่นที่ดีให้กับพวกเขา เราดีใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความฝันให้เด็กๆ เหล่านั้น”Teddy Sheringham ตัวแทนสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า “การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ ต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ มีสมาธิ โอกาสนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับเด็กไทยในจังหวัดต่างๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้ และเทคนิคการเล่นฟุตบอลไปพัฒนาตนเอง และแบ่งปันเพื่อนๆ ต่อไป”นอกจากกิจกรรม THE MATCH Football Clinic แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและอัพเดทความเคลื่อนไหวล่าสุดของ THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 เพิ่มเติมได้ที่ www.freshairfestival.co.th, เฟสบุ้ค Fresh Air Festival และ อินสตาแกรม freshairfestivalofficial./#THEMATCHBangkokCenturyCup #freshairfestival