เปิดทำเนียบ 5 แชมป์โลก ONE ผู้สร้างประวัติศาสตร์ครองสองบัลลังก์

ถึงแม้ว่าการก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์สักครั้ง จะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับบางคน แต่ใน ONE นักสู้หลายรายที่สามารถข้ามขีดจำกัดของตัวเอง และครองแชมป์โลกได้ถึง 2 เส้นในเวลาเดียวกัน ส่วนจะมีใครบ้างนั้น วันนี้เราจะพาไปย้อนรอยความสำเร็จของพวกเขากันเจ้าของฉายา “The Situ-Asian” ถือเป็นคนแรกในที่คว้าแชมป์โลก ONE มาครองได้ถึง 2 เส้นในเวลาเดียวกัน โดยประเดิมเส้นแรกด้วยการเอาชนะ “มารัต กาฟูรอฟ” ในศึกไฟต์ล้างตาเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2560 เถลิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวต (MMA) ก่อนที่ในอีก 3 เดือนถัดมา จะท้าชิงเข็มขัดเส้นที่ 2 และเผด็จศึก “เอดูอาร์ด โฟลายัง” นักสู้ระดับตำนานชาวฟิลิปปินส์ คว้าแชมป์รุ่นไลต์เวต (MMA) มาครองได้อีกเส้น“The Burmese Python” ทำผลงานได้เจ๋งไม่แพ้เพื่อนซี้อย่าง “มาร์ติน เหงียน” เมื่อสามารถกระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต (MMA) จาก “วิตาลี บิกแดช” ในศึกรีแมตช์ชิงแชมป์โลกของทั้งคู่เมื่อเดือนมกราคมปี 2560จากนั้นฟอร์มของซุปตาร์ชาวเมียนมาก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนจะสยบ “อเล็กซานเดร มาชาโด” เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น ในการชกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 เทกโอเวอร์เข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นไลต์เฮฟวีเวต (MMA) มาครองอีกเส้นได้สมใจอยากแสตมป์ กลายเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่คว้าแชมป์โลก ONE ใน 2 ประเภทกีฬาการต่อสู้ โดยเริ่มจากการไล่กำราบ “ไค่ ถิง ฉวง” ไปแบบขาดลอย ในการแย่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เมื่อเดือนตุลาคมปี 2561 จากนั้นสาวน้อยมหัศจรรย์ชาวไทยยังเดินหน้าสร้างแลนด์มาร์กต่อเนื่องด้วยการพิชิต “เจเน็ต ทอดด์” ขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทยเพิ่มอีกรุ่น ใน 4 เดือนให้หลังหลังเสียแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตในช่วงกลางปี 2562 เจ้าของฉายา “ซ้ายไฟลามทุ่ง” ก็ตัดสินใจลดพิกัดลงอยู่ในรุ่นที่ตัวเองถนัด ก่อนจะพุ่งชนความสำเร็จทันที ด้วยการเอาชนะ “หวัง จึงกวง” เถลิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันจากนั้นความมั่นใจของ สามเอ ก็พุ่งทะลุขีดเดือด เมื่อเผด็จศึก “ร็อกกี อ็อกเดน” คู่ปรับจากแดนจิงโจ้ หยิบเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทยในพิกัดเดียวกัน มาคาดเอวได้สำเร็จถึงแม้นักสู้จากแดนกังหันลมจะขึ้นสังเวียนในฐานะมวยรอง แต่กลับทำเอาแฟน ๆ อึ้งกันทั้งสนามเมื่อเอาชนะซับมิชชัน “ออง ลา เอ็น ซาง” ไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้น ผงาดแชมป์โลก ONE มิดเดิลเวต (MMA) ไปแบบหักปากกาเซียนต่อมาอีก 6 เดือน ไรเนียร์ ก็ท้าชิงเข็มขัดอีกเส้นจากคู่ปรับคนเดิม ก่อนจะใช้ทักษะการปล้ำจับล็อกที่ยอดเยี่ยม ฝากรอยแค้นให้กับ “The Burmese Python” อีกครั้ง พร้อมกระชากแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เฮฟวีเวตมาครองได้อีกเส้นโดย ไรเนียร์ กำลังจ่อคิวลงป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวตกับ “วิตาลี บิกแดช” ที่เคยเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้มาก่อนในฐานะคู่เอกของศึก ONE 159: ไรเนียร์ วิตาลี ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคมนี้ คงต้องดูกันว่า ไรเนียร์ จะยังสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์โลกสองบัลลังก์ไว้ได้หรือไม่ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของโปรแกรมการแข่งขัน ศึก ONE 159: ไรเนียร์ วิตาลี ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th