มหัศจรรย์น้ำขิง...ดื่มประจำสุขภาพดีไม่มีมะเร็ง / พลโทนายแพทย์ สมศักดิ์ เถกิงเกียรติ

“เฮียว่าน้ำขิงเจ้านี้มันผสมพริกลงไปด้วยแหงๆเลย...เผ็ดจนลิ้นพอง” คุณชูสง่าบ่นขณะรับประทานบัวลอยน้ำขิงที่เจ้าเก่งซื้อมาจากตลาด “ระวังสำลักนะเฮีย..คำแรกผมสำลักเสื้อเปรอะหมดเลย” เจ้าเด็กอ้วนเห็นด้วย “เออ!กูละเบื่อเลย” “อย่าเพิ่งเบื่อครับ” พี่หมอออกความเห็น “น้ำขิงมีประโยชน์มาก ควรกินเป็นประจำ ป้องกันได้หลายโรครวมทั้งมะเร็งด้วย” เจ้าเก่งพยักหน้าเห็นด้วย “ผมมีเมนูน้ำขิง รับรองเฮียกินได้ไม่เบื่อ...มีหลายอย่าง...น้ำขิงมะนาว, น้ำขิงมะนาวโซดาเย็น, น้ำขิงปั่นตะไคร้หอม ฯลฯ ผมปรุงให้เอง รับรองอร่อยยย” “เออดี พรุ่งนี้ทำมาเลย” พี่หมอออร์เดอร์ทันทีน้ำขิงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งที่ควรลิ้มลอง เพราะประโยชน์ของขิงมีมากกว่าที่คิดจริงๆ ยิ่งดื่มประจำจะช่วยแก้ได้หลายอาการเลยทีเดียวขิง สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่บ้านเราใช้ทั้งทำอาหาร ใช้เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพร หรือนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากดื่มแก้กระหายแล้วยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มความเฮลล์ตี้ได้อย่างแท้จริง เพราะขิงมีสรรพคุณเด่นๆหลายอย่างที่เรากำลังจะบอกให้คุณรู้1.ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการท้องอืดสารประกอบฟีนอลิกในขิงมีสารช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในลำไส้ พร้อมทั้งยังมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหาร และลำไส้อย่างอ่อน ส่งผลให้อาการท้องอืดแน่นท้อง และอาการท้องเพ้อบรรเทาลงได้2.บรรเทาอาการคลื้นไส้ฤทธิ์ร้อนของขิงเป็นยาแก้อาการคลื้นไส้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาการคลื้นไส้ที่เกิดจากความผิดปกติของกระเพาะอาหาร และลำไส้ ที่ได้รับสารเคมีหรืออาหารแสลงบางอย่างมา นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Support Care Corner เมื่อปี 2010 ยังบอกด้วยว่า การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันจะสามารถลดอาการคลื้นไส้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ด้วย3.ช่วยลดน้ำหนักผลการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Pharmaceutical Society of Japan ในปี 2008 พบว่า ขิงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกติ จึงมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้ นอกจากนี้น้ำขิงอุ่นๆยังสามารถช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ลดอาการท้องผูก รวมทั้งลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียด อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายบริโภคไขมันมากขึ้นจนทำให้น้ำหนักขึ้นด้วย4.ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียจากการทดลองพบว่า น้ำที่ได้จากการแช่ขิงสามารถยับยั้งการเติบโตเชื้อแบคทีเรีย และพยาธิชนิดต่างๆได้ อีกทั้งสารจิงเจอร์รอลในขิงยังมีอนุภาพมากพอจะลดโอกาสติดเชื้อต่างๆลงได้ โดยเฉพาะหากเราดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันเราจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคหวัดได้ง่ายๆ5.บำรุงรักษาสุขภาพช่องปากสารจิงเกอร์รอลมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปาก โดยมีส่วนช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ และคาบพลัดในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ6.ช่วยลดอาการอักเสบขิงอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระ โดยที่สารจิงเกอร์รอลนั้นมีฤทธิ์รุนแรงกว่าแอสไพริน และยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบภายในร่างการ ดังนั้นหากดื่มน้ำขิงเป็นประจำก็จะช่วยป้องกัน การอักเสบต่างๆในร่างกาย ดังนั้นหากดื่มน้ำขิงเป็นประจำก็จะช่วยป้องกันการอักเสบต่างๆในร่างกายได้อีกทางหนึ่ง7.เป็นยาลดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะสารจิงเกอร์รอลมีฤทธิ์แรงกว่ายาแอสไพริน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาจาก University of Georgia ที่พบว่าการดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันมีส่วนช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายได้ราว 25%เลยทีเดียว รวมทั้งลดอาการปวดประจำเดือนของสาวๆด้วย8.ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งจากการศึกษาของ British Journal of Nutrition ระบุว่าน้ำขิงมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ เพราะนอกจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้ว ยังมีสารเคมีธรรมชาติที่ไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูต้าไธโน-เอส-ทรานสเฟอเรส ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งร้ายได้