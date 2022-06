ชีวิตที่ต้องปรับตัวของยอดมวย “พันธ์พยัคฆ์” กับบทบาทครูมวยในสิงคโปร์

"ยอดมวย 3 พ.ศ." พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ ถือเป็นนักมวยชื่อดังในสังกัดของ ONE อีกราย ที่ตัดสินใจอำลาบ้านเกิดเมืองนอนชั่วคราว เพื่อหันไปทำหน้าที่เทรนเนอร์ที่ยิมอีโวล์ฟ ประเทศสิงคโปร์ ตามรอยรุ่นพี่อย่าง “เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค”, “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” และ “สะเก็ดดาว เพชรพญาไท”โดยชีวิตครึ่งปีแรกในต่างแดน ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความเหงาที่ต้องอยู่คนเดียว อีกครั้งการเจอกับอุปสรรคด้านภาษาที่เป็นเรื่องสำคัญ แต่ “ยอดมวย 3 พ.ศ.” ก็ไม่ได้รู้สึกหนักใจแต่อย่างใด และพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ“ผมมาอยู่ที่นี่ถึงตอนนี้ก็น่าจะได้เกือบ 5 เดือนแล้ว ชีวิตผมไม่ได้มีอะไรมาก นอกจากไปทำงานแล้วก็กลับบ้าน วันหยุดก็นอนพักผ่อนอย่างเดียว เพราะผมไม่ใช่คนชอบเที่ยวด้วย ก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่บ้านดีกว่าในวันหยุด”“ชีวิตตอนนี้ก็ปรับตัวได้พอสมควรครับ ถึงแม้แรก ๆ อาจจะมีอุปสรรคเรื่องภาษาอยู่บ้าง แต่ก็ได้พี่ ๆ คอยช่วยเหลือ ส่วนข้อดีอีกอย่างคือคนที่มาเรียน ก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมวยอยู่แล้ว เลยทำให้ง่ายขึ้นกว่าที่คิดครับ”แน่นอนว่าด้วยวัยเพียง 26 ปีที่ยังหนุ่มยังแน่น แถมสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจากการฝึกซ้อมต่อเนื่อง ทำให้ พันธ์พยัคฆ์ ยังมีไฟที่จะกลับมาชกอีกครั้ง หลังต้องพลาดการขึ้นสังเวียนไปอย่างน่าเสียดาย ในการชิงเก้าอี้สำรองศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกทั้งปัจจุบัน พันธ์พยัคฆ์ ยังรั้งอันดับ 3 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ทำให้มีโอกาสไม่น้อยที่จะได้เห็นกำปั้นหนุ่มรายนี้ หวนกลับคืนสู่สังเวียนอีกครั้งในไม่ช้า“ผมพร้อมเสมอครับ เพราะผมก็ซ้อมอยู่ตลอดควบคู่ไปกับการสอนมวยที่ยิม แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่และความเหมาะสมด้วย ไม่ว่าจะเจอกับใครเมื่อไหร่ผมได้หมด ไม่เกี่ยงอยู่แล้วครับ”