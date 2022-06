“เพชรทนง” รับบทป๋าดัน อาสาปั้น “วันเดอร์เกิร์ล-ซุปเปอร์เกิร์ล” สู่ตัวท็อประดับโลก

“เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” ขอสวมบทป๋าดัน ช่วยหนุนคู่พี่น้อง “นัท วันเดอร์เกิร์ล” และ “ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย” เพื่อก้าวขึ้นมาประกาศศักดาความยิ่งใหญ่บนสังเวียนระดับโลกให้ได้ถือเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องแห่งศึก ONE ที่ทำผลงานได้น่าจับตามอง สำหรับทายาทอดีตนักมวยไทยชื่อดังอย่าง “จรูญศักดิ์ ส.วรพิน” โดย วันเดอร์เกิร์ล โชว์ฟอร์มเฉียบในไฟต์แรกกับกติกา MMA ด้วยการเผด็จ “เซบา บาโน” ไปอย่างง่ายดาย ขณะที่ ซุปเปอร์เกิร์ล ยังรักษาสถิติไร้พ่ายจากการขึ้นชก 2 ไฟต์ที่ผ่านมาและหลังจากที่ทั้งคู่ย้ายมาอยู่ในสังกัด Marrock Force ก็ยังคงได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมงานมืออาชีพ โดยเฉพาะการได้ เพชรทนง กำปั้นรุ่นพี่ร่วมศึก ONE ช่วยเข้ามาดูแล และจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ดีขึ้นกว่าเดิม“โดยส่วนตัวผมรู้จักกับผู้บริหารของค่ายมาร์ร็อกฯ อยู่แล้วครับ ก็มีคุยกันว่าให้ช่วยเข้ามาจัดโปรแกรมดูแลนักกีฬาทั้งหมด โดยเฉพาะนักกีฬาในสังกัดของ ONE ที่จะถูกแยกออกมาซ้อมเป็นพิเศษครับ”“ส่วนของ นัท และ แอนนา ผมได้ดึงเทรนเนอร์เกเข้ามาช่วยด้วยครับ เพราะที่ผ่านมาทั้งสองคนยังขาดในเรื่องของความฟิตและความแข็งแรงของร่างกาย นอกจากนี้ ผมยังจัดโปรแกรมทดสอบสภาพร่างกายอยู่ตลอด เพื่อจะได้เห็นว่าพวกเขาขาดตรงไหน ก็จะเร่งแก้ไขในจุดนั้นให้เร็วที่สุดครับ”นอกจากนี้ เพชรทนง ยังเชื่อมั่นอีกว่า หากนักสู้สาวอนาคตไกลทั้ง 2 ราย ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก็จะสามารถประสบความสำเร็จอย่างที่หวังเอาไว้ได้ นั่นการครองแชมป์โลก ONE ในอนาคต“ต้องชื่นชมในความมุ่งมั่นของทั้ง นัท และ แอนนา ครับ ที่ตั้งใจซ้อมเป็นอย่างดี ผมคิดว่าทั้งสองคน สามารถพัฒนาได้อีกมากครับ ตอนนี้เราพยายามเสริมความแข็งแรงของร่างกายให้ดีเพื่อให้พร้อมสำหรับการก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาระดับท็อปในอนาคตครับ”ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและโปรแกรมการแข่งขันไฟต์ต่อไปของ วันเดอร์เกิร์ล และ ซุปเปอร์เกิร์ล ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th