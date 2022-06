“ตะวันฉาย-สินสมุทร” คว้ารางวัล “น็อกเอาต์ยอดเยี่ยม" ONE ครึ่งปีแรก 2565

สองตัวแทนกำปั้นชาวไทย "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" และ "สินสมุทร กลิ่นมี" โชว์ฟอร์มเยี่ยม จัดจังหวะโป้งปิดบัญชีคู่แข่งแบบประทับใจไม่รู้ลืม ส่งให้ทั้งคู่ติดอันดับท็อป 5 "น็อกเอาต์ยอดเยี่ยม" กติกามวยไทย/คิกบ็อกซิ่ง ช่วงครึ่งปีแรก 2565 ของ วัน แชมเปียนชิพเริ่มที่ "ซ้ายดารา" ตะวันฉาย สามารถคว้ารางวัลอันดับ 4 มาครองจากผลงานการเผด็จศึกเพื่อนรัก “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ศึก ONE: HEAVY HITTERS เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาไฮไลต์การแข่งขัน เสมาเพชร vs ตะวันฉาย (14 ม.ค.65)แม้จะรักกันแค่ไหน แต่ในสังเวียนไม่มีคำว่าเพื่อนหรือพี่น้อง ทั้งคู่แลกอาวุธกันอย่างดุเดือด ก่อนที่ ตะวันฉาย จะได้โอกาสทองไล่โป้งปิดบัญชีด้วยหมัดซ้ายอันเลื่องชื่อ ในช่วงก่อนหมดยกแรกเพียงแค่ไม่กี่วินาที เอาชนะน็อกอย่างสวยงามขณะที่ สินสมุทร ก็แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวบนเวที ONE โดยไล่สยบนักชกระดับตำนาน “นิกี โฮลสเกน” แบบหักปากกาเซียนระนาว ในศึกประวัติศาสตร์ ONE X เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาแม้จะลงแข่งในฐานะมวยแทน แต่ สินสมุทร กลับอาศัยชั้นเชิงและความสดของร่างกาย ซัดหมัดน็อกเจ้าตำนานดัตช์คิกบ็อกซิ่ง ที่ข้ามสายมาต่อยในกติกามวยไทยในยกสอง พร้อมซิวโบนัสก้อนโต 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) ไปเป็นของแถม และคว้ารางวัลน็อกเอาต์ยอดเยี่ยมอันดับสองไปครองคลิปการแข่งขัน นิกี vs สินสมุทร (26 มี.ค.65)นอกจากนี้ ยังมีน็อกเอาต์สุดเดือดอันเป็นที่โจษจันของ "เลียม แฮร์ริสัน" ที่คว้ารางวัลอันดับ 3 รวมทั้งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต "โรมัน เคร็กเคลีย" ที่ครองอันดับ 5 และ “จิอานนิส สโตฟอริดิส” นักชกคิกบ็อกซิ่งหน้าใหม่จากรีซที่คว้ารางวัลอันดับ 1ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th