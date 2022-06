คลอดโปรแกรมเต็มศึก ONE 159 "เมืองไทย-สินสมุทร" พร้อมบู๊เดือด ศุกร์ 22 ก.ค.นี้

"เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ควงคู่ "สินสมุทร กลิ่นมี" เป็นตัวแทนนักกีฬาไทยลงศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลี ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565เมืองไทย เจ้าของฉายา "ขุนศอกผีดิบ" ได้โอกาสกลับมาแก้ตัวหลังพ่ายน็อกนักมวยจอมเก๋าแดนผู้ดี "เลียม แฮร์ริสัน" ไปแบบพลิกล็อกเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยจะเผชิญหน้ากับนักมวยหนุ่มจากแดนหมีขาว "วลาดิเมียร์ คุซมิน" ที่เปิดตัวแรงตั้งแต่ไฟต์แรกเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาฝ่าย สินสมุทร แจ้งเกิดเต็มตัวในไฟต์แรกกับ ONE ด้วยการสยบตำนานดัตช์คิกบ็อกซิ่ง "นิกี โฮลสเกน" โดยเขาจะกลับมาพิสูจน์ฝีมือกับคู่แข่งจอมแกร่งจากรัสเซีย "อิสลาม มูร์ตาซาเอฟ" อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต ที่หวังกลับมาตีไข่ให้แตกคว้าชัยแรกในกติกามวยไทยส่วนคู่เอกของรายการเป็นการเปิดศึกชิงแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต (MMA) ระหว่างแชมป์โลกสองรุ่น “อัศวินดัตช์” ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ และ “วิตาลี บิกแดช” อดีตราชันของรุ่นนี้ที่หวังกลับมาทวงบัลลังก์คืนขณะที่คู่รองเป็นศึกชิงแชมป์โลกเฉพาะกาล ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต ระหว่างมวยสาวไอคิวสูง “JT” เจเน็ต ท็อดด์ เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ที่หวังจะมาล่าเข็มขัดเส้นที่สอง โดยมีนัดฟาดปากกับนักมวยสาวหน้าใหม่จากแดนกระทิงดุ “ลารา เฟอร์นานเดซ”แฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลี ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.65 ตรวจสอบเวลาและช่องทางการรับชมได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/thโปรแกรมการแข่งขันศึก ONE 159: ไรเนียร์ vs วิตาลีคู่ในรายการคู่เอก ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ VS วิตาลี บิกแดช (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นมิดเดิลเวต)คู่รอง เจเน็ต ท็อดด์ VS ลารา เฟอร์นานเดส (ชิงแชมป์โลกเฉพาะกาลมวยไทย รุ่นอะตอมเวต)โบคัง มาซันเยน VS ฮิโรบา มิโนวา (MMA รุ่นสตรอว์เวต)เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม VS วลาดิเมียร์ คุซมิน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)จาง เป่ยเหมียน VS อัสลานเบก ซิครีเอฟ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต)เจ๋อหลั่ง จาซี VS แดเนียล วิลเลียมส์ (MMA รุ่นสตรอว์เวต)คู่นำรายการสินสมุทร กลิ่นมี VS อิสลาม มูร์ตาซาเอฟ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต)เอเรียล เซกตัน VS มารัต กาฟูรอฟ (MMA รุ่นไลต์เวต)เจสซา ข่าน VS อมานดา อาเลอคิน (ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต)จิน เต โฮ VS วาลเมียร์ ดา ซิลวา (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต)มิคาอิล จามาล อับดุลลาตีฟ VS แอนเดอร์สัน ซิลวา (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)ลีอา บีวินส์ VS เซบา บาโน (MMA รุ่นอะตอมเวต)