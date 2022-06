ระดับโลกไปเลยสิคะ!!! "พิมพิชยา-ชัชชุอร" ทำแต้มสูงสุดศึกลูกยางเนชั่นส์ลีก

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง “วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2022” สนามที่สอง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดย ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 14 ของโลก ลงสนามนัดที่สองแพ้ให้กับ โปแลนด์ ทีมอันดับ 11 ของโลก 2-3 เซต 25-22, 29-27, 16-25, 16-25 และ 13-15 ที่เมืองเกซอน ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตาม "บีม" พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ยังคงมีผลงาน ยึดอันดับ 1 Best Scorers ของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก โดย "บีม" ทำ 131 คะแนนขณะที่ "บุ๋มบิ๋ม" ชัชชุอร โมกศรี อีกหนึ่งผู้เล่นทีมชาติไทย ทำคะแนนตามมาเป็นอันดับที่ 2 ทำไป 127 คะแนนนอกจากนี้ "บีม" พิมพิชยา ยังมาเป็นอันดับ 1 ในตำแหน่ง Best Attackers ด้วยคะแนน 118 ส่วน "บุ๋มบิ๋ม" ชัชชุอร รั้งอันดับ 2 มี 107 คะแนนในส่วนของ Best Severs "บีม" พิมพิชยา ก็ทำได้ยอดเยี่ยม มี 8 คะแนน เป็นผู้นำเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมนัดถัดไป ทีมชาติไทย จะพบกับ ทีมชาติญี่ปุ่น นัดที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 ของศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดทาง ช่อง One31