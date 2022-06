บทบาทใหม่! ตามติดชีวิต “รถเหล็ก” หลังผันตัวไปเป็นครูมวยที่สิงคโปร์

ส่องชีวิตของ “รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” นักมวยดีกรีปริญญาโท ที่ตัดสินใจโบกมือลาบ้านเกิดชั่วคราว เพื่อไปเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะเทรนเนอร์ประจำค่ายดังแห่งสิงคโปร์ก่อนหน้านี้ รถเหล็ก ถือเป็นอีกหนึ่งนักสู้ของรุ่นแบนตัมเวต ที่ทำผลงานได้อย่างน่าจับตามองในการเปิดตัวกับ ONE เมื่อเก็บชัยไปได้ถึง 4 จาก 5 ไฟต์แรก แต่หลังจากนั้นกลับฟอร์มแผ่วลงไปแบบดื้อ ๆ พ่ายรวดใน 2 ไฟต์ล่าสุด ทำให้ต้องห่างหายจากสังเวียนไปพักใหญ่จนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กำปั้นวัย 32 ปีจากสุราษฎร์ธานี ก็ตัดสินใจเบนเข็มไปทำหน้าที่เทรนเนอร์ประจำยิมอีโวล์ฟ ประเทศสิงคโปร์ ตามรอยเพื่อนร่วมสังกัด ONE อย่าง “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว”, “สะเก็ดดาว เพชรพญาไท” และ “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์”โดยล่าสุด รถเหล็ก ได้อัปเดตชีวิตในเดือนแรกของการเป็นเทรนเนอร์ว่า ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ซึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องภาษา แต่ก็พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาให้เร็วที่สุด“ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวครับ ผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้แค่เดือนกว่า ๆ ก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เพราะผมพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เท่าไหร่ ยังพูดยาว ๆ แบบพี่น้องโอ๋หรือคนอื่นไม่ได้ แต่ผมก็พอรู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับมวยมาบ้าง ทำให้อะไรหลายอย่างง่ายขึ้น”“ส่วนการตัดสินใจมาเป็นครูมวยในตอนนี้ ผมไม่ได้คิดว่ามันช้าหรือเร็วไปนะครับ ผมมองว่าอาชีพนี้มันเป็นงานที่มีรายได้มั่นคงกว่าการเป็นนักมวย ที่สำคัญผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับอนาคตด้วยครับ”ส่วนการขึ้นสังเวียนนั้น รถเหล็ก ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งแน่นอนเพราะยังมีไฟในการค้ากำปั้นอยู่ เพียงแค่ต้องรอให้งานใหม่เข้าที่เข้าทางเสียก่อน จึงจะสามารถกลับมาโฟกัสกับการซ้อมได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง“ตอนนี้ผมอยากจัดการเรื่องงานให้เข้าที่ก่อนครับ คิดว่าคงต้องรอให้อะไรลงตัวมากกว่านี้ ถึงจะหาช่วงเวลากลับมาฝึกซ้อมได้อีกครั้ง แต่ผมยังไม่ทิ้งแน่นอนครับ ผมยังอยากกลับชกอยู่แล้วในอนาคต อีกอย่าง ที่นี่ดีตรงที่เขาตามใจเรา ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เดินไปบอกเขาได้เลยครับ”ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และโปรแกรมการแข่งขันในไฟต์ต่อไปของ รถเหล็ก ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th