ท็อปน้อย ทุบ โฮริวจิ สร้างประวัติศาสตร์ ชายไทยคนแรกในสังเวียน UFC

ท็อปน้อย กิวรัมย์ นักสู้วัย 29 ปี จากบุรีรัมย์ สร้างประวัติศาสตร์ กลายเป็นนักสู้ชายชาวไทยคนแรกที่คว้าชัยชนะบนสังเวียนการแข่งขันของ UFC หลังออกอาวุธได้ชัดเจนและจะแจ้ง เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน ยูมะ โฮริวจิ อย่างเป็นเอกฉันท์ในศึก Road to UFC เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมาสำหรับรายการ ROAD TO UFC เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะคัดเลือกนักสู้จากทวีปเอเชีย เข้าสู่สังกัด UFC ซึ่งจะมี 4 นักสู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 4 พิกัดรุ่นได้แก่ รุ่นฟลายเวต รุ่นแบนตัมเวต รุ่นเฟเธอร์เวต และรุ่นไลท์เวต จากนักสู้รวมทั้งสิ้น 32 ชีวิตซึ่ง ท็อปน้อย ต้องมาดวลกับนักสู้จากแดนซามูไรอย่าง ยูมะ โฮริวจิ ในพิกัดรุ่นฟลายเวต เริ่มยกแรก ท็อปน้อย ยืนรักษาระยะและใช้วิชามวยไทย ดักต่อยซ้ายเข้าหน้า โฮริวจิ จนเสียอาการ แจาก็ยังเอาตัวรอดจนจบยกแรกไปได้ โดยที่ ท็อปน้อย ดูเหนือกว่าชัดเจนยก 2 โฮริวจิ พยายามแก้เกมด้วยการใช้วิธีกราวน์เกมเล่นงาน ท็อปน้อย และมีโอกาสใส่ กิโยติน โช้ค แต่นักสู้ชาวไทยก็รวมพลังดิ้นหลุดออกมาได้หวุดหวิด ยกสุดท้าย ท็อปน้อย คุมเกมได้ดีกว่า ทั้งต่อยและฟันศอกซ้ายขู่ใส่ โฮริวจิ จนเข้าไม่ติดปลายยก โฮริวจิ ฮึดเฮือกสุดท้ายด้วยการพยายามซับมิทชั่นให้ได้ แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จ ครบ 3 ยก ท็อปน้อยชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ และจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับ ปาร์ค ฮยุง ซอง นักสู้ชาวเกาหลีใต้ที่ชนะ TKO เฌเรเมีย ซิเรการ์ จากอินโดนีเซีย มาในยกที่ 1ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ EP.3 และ 4 ศึก ROAD TO UFC เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมาEpisode 3 วันที่ 10 มิถุนายนรุ่นเฟเธอร์เวต ลี จอง ยอง (เกาหลีใต้) ชนะซับมิทชั่น สี่ บิน (จีน) ยกที่ 1รุ่นฟลายเวต : ท็อปน้อย กิวรัมย์ (ไทย) ชนะคะแนน ยูมะ ฮิริวจิ (ญี่ปุ่น)รุ่นแบนตั้มเวต : รินยา นากามูระ (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิทชั่น กูกุน กุสมาน (อินโดนีเซีย) ยกที่ 1การต่อสู้นอกรอบ รุ่นสตรอว์เวตหญิง : โยเซฟิเน่ นัตต์สัน (สวีเดน) ชนะคะแนน เซียว เย ดัม (เกาหลีใต้)Episode 4 วันที่ 10 มิถุนายนรุ่นแบนตั้มเวต : โชเฮ โนเสะ (ญี่ปุ่น) ชนะ TKO อูลิจิบูเรน (จีน) ยกที่ 1รุ่นไลต์เวต : คิม คยุง เปียว (เกาหลีใต้) ชนะ TKO อัสเกอร์ไบ จิเนซิบิเก้ (จีน)รุ่นเฟเธอร์เวต : ไก ลู (จีน) ชนะ TKO อังกา ฮานส์ (อินโดนีเซีย) ยกที่ 2รุ่นฟลายเวต : ปาร์ค ฮยุง ซอง (เกาหลีใต้) ชนะ TKO เฌเรเมีย ซิเรการ์ (อินโดนีเซีย) ยกที่ 1การต่อสู้นอกรอบ รุ่นเวลเตอร์เวต : คิม ฮาน โซล (เกาหลีใต้) ชนะซับมิทชั่น จอห์น อดายาร์ (ฟิลิปปินส์) ยกที่ 1