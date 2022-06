สนั่นอาเซียน เตเซร่า ดวล โปรชาซก้า ศึก UFC 275 อาทิตย์นี้ที่ สิงคโปร์

UFCองค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกความมันในสังเวียน 8 เหลี่ยม ภายใต้ศึกUFC 275: TEIXEIRA vs PROCHAZKAโดยจะมีการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวี่เวตระหว่าง โกลแวร์ เตเซร่า เจ้าของตำแหน่งลูกครึ่งอเมริกัน-บราซิเลียน พบกับ ยีรี่ โปรชาซก้า ผู้ท้าชิงจากสาธารณะรัฐเช็ก ดีกรีรองแชม์หมายเลข 2เตเซร่า เสือเฒ่าวัย 42 ปีเจ้าของสถิติชนะ 33 แพ้ 7 เพิ่งจัดการ แยน บลาโชวิคซ์ ด้วยการซับมิทชั่น พร้อมกับคว้าแชมป์โลกมาครองในไฟต์ล่าสุด เมื่อเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว โดยผลงานช่วงหลังยอดเยี่ยมด้วยการชนะมาแล้ว 6 ไฟต์ติดต่อกัน แถมเป็นการชนะแบบไม่ครบยกถึง 5 ไฟต์ในขณะที่ “Denisa” คู่ต่อกรวัย 28 ปีจากสาธารณะรัฐเช็ก มีสถิติชนะ 28 และแพ้ 3 ครั้ง โดย โปรชาซก้า เก็บชัยชนะมาแล้วถึง 12 ไฟต์ติดต่อกัน แถมมี 11 ไฟต์ที่ชนะแบบไม่ครบยก โดยไฟต์ล่าสุดศอกกลับปลิดวิญญาณเอาชนะน็อค โดมินิค เรเยส ไปได้ในยกที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้วการชิงแชมป์โลกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ โดยยังมีการชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิง ระหว่างเจ้าของตำแหน่งอย่าง วาเลนติน่า เชฟเชนโก้ สวยสังหารชาวคีร์กีซสถาน จะขึ้นป้องกันตำแหน่งกับ ไทลา ซานโตส ผู้ท้าชิงรองแชมป์หมายเลข 5 จากบราซิลนอกจากนี้ยังมีการขึ้นสังเวียนของนักสู้ตัวแทนจากทวีปเอเชียมากมายในรายการ UFC 275 ซึ่งนักสู้เอเชียที่น่าสนใจประกอบไปด้วย"Magnum" จาง เหวย ลี่ รองแชมป์โลกหมายเลข 1 ชาวจีนวัย 32 ปี เจ้าของสถิติชนะ 21 แพ้ 3 จะขึ้นสังเวียนพบกับ โยอันน่า เยเดรียดจ์เซียค นักสู้วัย 34 ปีจากโปแลนด์ ที่มีสถิติชนะ 16 แพ้ 4 และมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นสตรอว์เวตหญิงศึกดาร์บี้แมตช์ การพบกันของสองนักสู้จากทวีปเอเชียอย่าง คัง คยุง โฮ นักสู้สุดหล่อชาวเกาหลีใต้วัย 37 ปี ที่มีสถิติชนะ 17 แพ้ 9 มีคิวขึ้นสังเวียนพบกับ ดานา บัตเกเรล ตัวอันตรายจากมองโกเลีย ที่มาพร้อมสถิติชนะ 12 แพ้ 3"Sting" ชอย ซึง วู นักสู้ชาวเกาหลีใต้วัย 29 ปี เจ้าของสถิติชนะ 10 แพ้ 4 จะพบกับคู่ต่อกรอย่าง จอช กูลิบาว นักสู้ชาวออสเตรเลียที่มีสถิติชนะ 9 แพ้ 1 และมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์ MMA รุ่นเฟเธอร์เวต ของออสเตรเลีย 2 สมัย“Dragon Girl” เหลียง นา นักสู้สาวชาวจีนวัย 25 เจ้าของสถิติชนะ 17 แพ้ 6 โดยเธอจะขึ้นสังเวียนไฟต์ที่ 2 ในศึก UFC ด้วยการพบกับ ซิลวาน่า โกเมซ ฆูอาเรซ ตัวอันตรายจากอาร์เจนติน่าวัย 37 ปีที่มีสถิติชนะ 8 และแพ้ 4 ไฟต์ราโมนา ปาสกวาล นักสู้หญิงวัย 33 ปีชาวฮ่องกง เจ้าของสถิติชนะ 6 แพ้ 3 โดยไฟต์ล่าสุดเพิ่งจะแพ้ โจเซียเน่ นูนเญซ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจะพบกับ โจเซลีน เอ็ดเวิร์ดส นักสู้สาวผิวสีวัย 26 ปีจากปานามาที่มีสถิติชนะ 10 แพ้ 4ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC 275: TEIXEIRA vs PROCHAZKAคู่หลักในรายการคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวี่เวตโกลแวร์ เตเซร่า VS ยีรี่ โปรชาซก้ารองคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิงวาเลนติน่า เชฟเชนโก้ VS ไทลา ซานโตสรุ่นสตรอว์เวตหญิงจาง เหวย ลี่ VS โยอันน่า เยเดรียดจ์เซียครุ่นฟลายเวตโรเจริโอ บอนโตริน VS มาเนล เคปรุ่นเวลเตอร์เวตแจ็ค เดลลา แมดดาเลนา VS รามาซาน อีมีเยฟคู่ก่อนรายการรุ่นเฟเธอร์เวตชอย ซึง วู VS จอช กูลิบาวรุ่นมิดเดิลเวตเบรนแดน อัลเลน VS จาค็อบ มัลคูนรุ่นไลต์เวตมาเฮชาเต้ VS สตีฟ การ์เซียรุ่นเวลเตอร์เวตอันเดร ฟีลโญ่ VS เจ็ค แม็ตธิวคู่ประกอบรายการรุ่นแบนตั้มเวตคัง คยุง โฮ VS ดานา บัตเกเรลรุ่นสตรอว์เวตหญิงเหลียง นา VS ซิลวาน่า โกเมซ ฆูอาเรซรุ่นแบนตั้มเวตหญิงราโมน่า ปาสกวาล VS โจเซลีน เอ็ดเวิร์ดสสำหรับศึก UFC 275: TEIXEIRA vs PROCHAZKA จะย้ายสังเวียนมาต่อสู้กันที่ สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม, เดอะ ไลอ้อนส์ ซิตี้, ประเทศสิงคโปร์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 05.00 น. ส่วนคู่หลัก จะเริ่มเวลา 9.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-275ติดตามการต่อสู้อันตื่นเต้น เร้าใจ ของ UFC บน Facebook (UFC Asia), Twitter และ Instagram (@ufc) และใช้แฮชแท็กอย่างเป็นทางการ: #UFC275 #UFCSINGAPORE