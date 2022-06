“ชเนตตี” แซงคว้าไทยแอลพีจีเอ สนาม 5 ที่กาญจนบุรี

ชเนตตี วรรณแสน โปรสาวจากเชียงใหม่ จบสกอร์รวมสามวัน 13 อันเดอร์พาร์ 203 แซงคว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ เป็นรายการที่สองให้กับตัวเองจาก เอสเอที-เอ็นเอสดีเอฟ ไทยแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 2022 ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีฯ จัดแข่งขันเก็บเงินรางวัลสะสม ออเเดอร์ ออฟ เมอริท รายการที่ 5 ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านบาท ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,299 หลา พาร์ 72 จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายนที่ผ่านมา ปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า โปรพราว-ชเนตตี วรรณแสน นักกอล์ฟวัย 18 ปี จากเชียงใหม่ ซึ่งออกสตาร์ทตามหลังผู้นำ 3 สโตรค เครื่องร้อนรอบสุดท้ายหวดเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 65 จาก 1 อีเกิ้ลที่หลุม 16 พาร์ 4 กับอีก 5 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ สกอร์รวมสามวัน 13 อันเดอร์พาร์ 203 แซงคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 156,000 บาท พร้อมโทรฟี่ The Proud Of Yourself ไปครอง โดยมีโปรแจน-อัญชิสา อุตมะ วัย 31 ปีจากลพบุรี แชมป์จากสนามรอยัลฮิลส์ฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม รั้งอันดับสองด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206ชเนตตี เผยหลังครองแชมป์ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการที่ 2 ของปีให้กับตัวเองว่า "วันนี้แอพโพรชดี ตีเข้าไปใกล้เยอะ ทำให้เปิดโอกาสทำสกอร์ได้แม้ว่าจะมีพลาดบ้าง แต่ยังดีที่พัตต์ไกลจากนอกกรีนเป็นอีเกิ้ลได้ถือว่าทดแทนกันไป เล่นสนามนี้มาตั้งแต่สมัยยังอยู่ในโครงการทีมชาติ จึงมีความคุ้นเคย ก่อนนี้ตั้งเป้าให้ติด 5 อันดับแรกเท่านั้นและนี่คือแชมป์ที่น่าประทับใจมากที่สุดรายการหนึ่ง"ขณะที่ ซิม-ณัฐฤตา วงศ์ทวีลาภ สมัครเล่นสาววัย 20 ปี โครงการทีมชาติ ผู้นำสองวันแรก พลาดตีเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 73 หล่นไปอยู่อันดับ 3 ร่วมกับ โปรกล้วย-กุสุมา มีชัย จากปราจีนบุรี ที่สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 พร้อมคว้าตำแหน่งนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีที่สุดในรายการสรุปผลการแข่งขันวันสุดท้าย (10 มิ.ย.)203 (-13) ชเนตตี วรรณแสน 70-68-65 (เงินรางวัล 156,000 บาท)206 (-10) อัญชิสา อุตมะ 68-69-69 (เงินรางวัล 86,000 บาท)208 (-8) กุสุมา มีชัย 72-69-67 (เงินรางวัล 65,000 บาท), ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ (สมัครเล่น) 66-69-73209 (-7) ปริ้นเซส แมรี่ ซูพีเรียล (ฟิลิปปินส์) 69-71-69 (เงินรางวัล 58,000 บาท)