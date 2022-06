"ประยุทธ์" ชื่นชมวิ่งเทรลไทยระดับโลก พร้อมหนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำประธาน UTMB กรุ๊ป จากประเทศฝรั่งเศส และคณะดำเนินงานจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ประกอบด้วย Mrs.Catherine Poletti UTMB Group Chairwoman Mrs.Sabrina De Nadai UTMB Asia Co Director นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย นายฐิติ ยะกุล ตัวแทน UTMB ประเทศไทย นางบัญจรัตน์ สุหฤทธดำรง ตัวแทน UTMB ประเทศไทย เข้าพบ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังสนาม Thailand by UTMB ได้ถูกประกาศยกระดับให้เป็นรายการระดับ Major ของทวีปเอเชียแปรซิฟิค เป็นหนึ่งในรายการ UTMB World Series ที่เป็น 1 ใน 3 รายการของโลกภายหลังรับฟังรายงานฯ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารบริษัท UTMB Asia Limited ถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมขอบคุณผู้บริหารบริษัท UTMB Asia Limited และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้การจัดกิจกรรมนี้สำเร็จและสร้างชื่อเสียงในแก่ประเทศในระดับนานาชาติ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี รวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรวม และในระยะต่อไปอยากให้มีการจัดเส้นทางข้ามประเทศ เช่น ไทย-มาเลเซีย หรือไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ให้เป็นการเชื่อมโยงอาเซียน เชื่อมคน เชื่อมกิจกรรมนอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลรายการดอยอินทนนท์ ไทยแลนด์ บาย ยูทีเอ็มบี ในปี 2564 ที่ผ่านมา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการ การเดินทาง โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงด้านสุขภาพ สำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลในครั้งต่อไป ประเทศไทยจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ ขอให้ทุกคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกและสร้างความสุขในการท่องเที่ยวไทย ขอให้สานต่อโครงการออกไปให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นำประสบการณ์ปัญหาที่ผ่านมาแก้ไขปรับปรุงให้การจัดการแข่งขันฯ ดียิ่งขึ้นต่อไปด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับการวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) และวันนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในการดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งตาม ภายใต้ชื่อ Thailand By UTMB ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้เป็นหนึ่งใน Event ของรายการ Ultra - Trail World Tour 2021 และภายหลังได้ถูกยกระดับเป็นรายการแข่งขันระดับ Major สำหรับทวีปเอเชีย - แปซิฟิก ภายใต้ชื่อ Doi Inthanon Thailand by UTMB โดยเป็นหนึ่งในรายการ UTMB World Series ซึ่งมีเพียง 3 แห่ง จาก 3 ทวีปเท่านั้น ที่ได้รับการคัดเลือกส่วน Mrs.Catherine Poletti UTMB Group Chairwoman ได้กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้ยกระดับเป็นรายการแข่งขันระดับ Major สำหรับทวีปเอเชีย - แปซิฟิกนี้ ซึ่งมีเพียง 3 แห่ง จาก 3 และถือว่าเป็นงานวิ่งเทรลที่ดีและมีมาตรฐานที่สุด และนักกีฬาวิ่งเทรลทั่วโลกสนใจจะเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของไทยแล้ว ง่ายต่อการตัดสินใจจะเดินทางมาอย่างจำนวนมากแน่นอน