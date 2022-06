แฟนมวยเฮ!! ช่อง 8 จับมือ “เงินไชโย” จัด “ศึกมวยรอบ เงินไชโย” หาแชมป์เปี้ยนตัวจริงลุ้นชิงเงินล้าน

ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนรายการมวยช่อง 8 King of Fighting Sports ได้เฮกันอีกครั้ง กับ ศึกมวยรอบเงินไชโย ผู้ให้บริการธุรกิจด้านสินเชื่อรายย่อย ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่ร่วมมือกับช่อง 8 สนับสนุนการจัดมวยรอบรายการมวยไทย Super Champ ในรูปแบบ 4man tournament Championship ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายนนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 นี้ ณ สังเวียนเดอะบาซาร์ เธียเตอร์ สวนลุมไนท์บาซาร์ แยกรัชดาลาดพร้าวโดยศึกมวยรอบเงินไชโย เป็นการชิงชัยกันของสุดยอดนักชกฝีมือดีจากทั่วโลก ทั้งหมด 32 คน เพื่อหาแชมป์เปี้ยน เพียงหนึ่งเดียว พร้อมด้วยเงินรางวัลและสร้อยคอทองคำ รวมมูลค่ากว่าล้านบาท ภายใต้กติกา 4man tournament ในพิกัด 60 กก. สู้กันแบบแพ้คัดออก ซึ่งในรอบแรกจะแบ่งนักมวยออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เพื่อหาแชมป์ของแต่ละสัปดาห์ และแชมป์ทั้ง 8 สัปดาห์ จะมาเจอกันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และผู้ชนะสองคนสุดท้ายจะมาตัดสินแชมป์เปี้ยนกันในศึกสุดท้ายในรอบ The Final ใครคือจ้าวสังเวียนตัวจริง ทั้งนี้ศึกมวยรอบเงินไชโย นอกจากจะมีการชิงเข็มขัดแชมป์มวยไทย ซุปเปอร์แชมป์ แล้ว ยังมีเงินรางวัล และสร้อยคอทองคำ รวมมูลค่านับล้านบาทเปิดสังเวียนรอบแรกวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ประเดิมด้วย 4 ดาวดังพันธุ์ดุ ได้แก่ “เพชรพัทยา ซิลค์มวยไทย” มวยจอมเก๋า หมัดคม จอมน้อคเอาท์แชมป์หลายเวทีจากชลบุรี ที่ผ่านสังเวียนมวย 3 ยกและ 5 ยกมาอย่างโชกโชน, “ดาวพระศุกร์ ศิษย์มนต์ชัย” จอมเตะสายบู๊จากราชบุรี ที่ชื่อชั้นและประสบการณ์ถือว่าไม่เป็นรองใครในกลุ่มนี้, “ยี ยิน เนือง” มวยหมัดสั่ง จอมอันตรายจากเมียนมาร์ นักมวยคนนี้ฟอร์มหลังกำลังสดสุดขีดน้อคมาติดต่อกันหลายไฟท์ ซึ่งใครก็ประมาทเขาไม่ได้ และ “นูร์ โมฮัมเหม็ด” ขุนเข่าเพชฌฆาต กำปั้นสุดอันตราย จากอุซเบกิสถาน ที่เคยปะทะกับนักมวยชาวไทยมาอย่างโชกโชน นอกจากนี้ยังมีการปะทะกันของขุนเข่าดาวดังแห่งยุค “พลเอก ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคล” ดวลเข่า “อเลสซานโดร ซาร่า” หรือ “อเล็ก จิตรเมืองนนท์” จากอิตาลี และคู่มวยเดือดๆ อีกเพียบ เข้มข้นเร้าใจขนาดนี้ ดูมวยต้องช่อง 8 ที่เดียวเท่านั้นขณะที่มวยคู่อื่นๆที่น่าสนใจ มีดังนี้ คู่เอกนำรายการ พิกัด 66 กก. เป็นการปะทะกันของสองขุนเข่าดาวดังแห่งยุค “พลเอก ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคล” ขุนเข่าจอมทำลายล้าง แชมป์หลายสังเวียน ดวล “อเลสซานโดร ซาร่า” หรือ “อเล็ก จิตรเมืองนนท์” มวยพันธุ์แกร่งจากอิตาลี ที่ประสบการณ์มวยไทยโชกโชน, พิกัด 63 กก. “เพชรเงินไท โชคไทยยิม” มวยแข้งหนัก พบกับ “ดาวิน ราไดนู” จอมลุยจากสวีเดน, พิกัด 60 กก. “เพชรอุบล ส.บางครุ” จอมฝีมือ พบ “อาห์หมัด ฟัลลาฮี” จอมทรหด กำปั้นดุ จากสหรัฐอเมริกา, พิกัด 54 กก. สาวหล่อนักสู้สองสไตล์ “เพชรไพลิน ลูกโนนรัง” พบ สาวขาลุยเมืองกาแฟ “มาริน่า เบอร์นาร์เดซ” จากบราซิลร่วมชมและ เชียร์รายการมวยเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งยุค นักชกไทยยอดฝีมือ ปะทะ นักมวยต่างชาติสุดแกร่ง และร่วมเชียร์พร้อมลุ้นว่าใครจะคว้าแชมป์แรกของ ศึกมวยรอบเงินไชโย ไปครองใน รายการ ช่อง 8 มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2565 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 8 King of Fighting Sports กดเลข 27 จากสังเวียนเดอะบาซาร์ เธียเตอร์ รวมถึงติดตามข่าวสารและ รับชมสดผ่านระบบสตรีมมิ่งทาง Youtube : มวยช่อง8