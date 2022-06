เมื่อ พี่ทอม พูดถึง 10 นักเตะ / กษิติ กมลนาวิน ราชวังสัน

การิม เบ็นเซมา (Karim Benzema) เฉาไปหลายปี หลุดทีมชาติ โดยเฉพาะ ชุดแช้มพ์โลก 2018 เพราะเรื่องร่วมเพศของเพื่อน เคยเป็นแค่เงาของ คริชติอาโน โรเนาโด จนเขาย้ายออกจึงได้รับบทพระเอก กลับมายิงสนั่นตึงโครม คว้าแช้มพ์ สเปน และ สโมสรยุโรป จ่อคว้า บัลลง ดอร (Ballon d'or) ไม่ต้องรอผลบอลโลก 2022 เพราะอันนั้นเขาใช้พิจารณาใน บัลลง ดอร 2023คริชติอาโน โรเนาโด (Cristiano Ronaldo) เรี่ยวแรงในวัย 37 ปีหดหายลงไปมาก ไม่มีสับขาแล้ว แต่ยังอาศัยประสบการณ์วางตัวในตำแหน่งเด็ดขาดและยิงประตูมากกว่าใครในทีม ลงสนามทั้งสโมสรและทีมชาติไปแล้วรวม 1,155 เกม สิ้นฤดูกาลหน้าก็น่าจะเกิน 1,214 นัด กลายเป็นนักเตะที่ลงเกมมากที่สุดในโลกโมฮะเหม็ด ซาละฮ์ (Mohamed Salah) อกหักซ้ำซาก นำทีมชาติวืดแช้มพ์ทวีปอัฟริกา (2021 Africa Cup of Nations) และตกรอบคัดเลือกบอลโลก แพ้ เซเนกัล (Sénégal) ตอนดวลจุดโทษเหมือนกันทั้ง 2 รายการ ส่วนสโมสรก็พลาดแช้มพ์ลีกสูงสุดของอังกฤษ และแช้มพ์ทวีปลิโอเน็ล เม้สซี (Lionel Messi) ย้ายมา กรุงปารี ใหม่ๆ นั่งร้องไห้กัน 2 คนผัวเมีย มาทำไมวะ มาก็ช้า เข่ายังเจ็บ หยุดโควิด-19 อีก รวมฮอลีเดย์ปลายปี กว่าจะจับจังหวะได้ก็ปีใหม่โน่น พอตกรอบ แชมเปี้ยนส์ ลีก แฟนเป่าปากไล่ซะอีก ฤดูกาลหน้าจะกลับมาตึงโครมแน่ ... รับรองซีเนดีน ซีดาน (Zinédine Zidane) ในฐานะนักเตะเป็นแช้มพ์มาทุกระดับแล้วทั้งสโมสรและทีมชาติ ในฐานะโค้ช แช้มพ์สโมสรทุกระดับก็ได้ครบ เหลือเพียงทีมชาติต้องรอ ดีดิเอ เดช็อง อีกนิด ในอนาคต ซีซู อาจเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฐานะนักเตะและโค้ชดีดิเอ เดช็อง (Didier Deschamps) ในฐานะนักเตะก็กวาดแช้พม์มาทุกระดับทั้งสโมสรและทีมชาติ ยกเว้นตอนเป็นโค้ชไม่มีวาสนากับแช้มพ์สโมสรยุโรป แต่พาทีมชาติเป็นแช้มพ์โลก สิ่งเดียวที่ เดเด ยังรออยู่คือนำทีมชาติเป็นแช้มพ์โลก 2 สมัย เท่าสถิติของ วิตโตริโอ ป๊อตโซ่ (Vittorio Pozzo) โค้ชทีมชาติอิตาลี ยุค 30 ... รอดูครับคีเลียน อึมบั๊ปเป (Kylian Mbappé) ไปไม่ถึงแช้มพ์สโมสรยุโรปซักที แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจอยู่ที่ กรุงปารี ด้วยความเร็วสูงที่มาพร้อมเท้คนิกสุดยอด เขาจะเป็นพระเอกเต็มตัวที่ต้องจับตามองใน ฟุตบอลโลก 2022 และกลายเป็นตัวเก็ง บัลลง ดอร 2023โรเบิร์ต เลวันด๊อฟสกี (Robert Lewandowski) ศูนย์หน้าดาวยิงเจ้าของรางวัล รองเท้าทองแห่งยุโรป ปีล่าสุด 35 ประตู ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเตะหมายเลข 9 ที่ครบเครื่องครบคุณสมบัติที่สุดในโลก ทั้ง สูง แกร่ง หลักดี เร็ว ฉลาด เล่นดีหมดทั้ง 2 เท้า โหม่งก็ดี วัย 33 ของเขา ต้องโชว์ฉายใน ฟุตบอลโลก หนนี้ หนต่อไปคงไม่แล้ว แต่ปัญหาคือเพื่อนร่วมทีมที่คงช่วยไม่ได้มากตีโบ กูรตัว (Thibaut Courtois) สูงตั้ง 2.00 เมตรและมีความไวด้วย ยืนในตำแหน่งที่เหมาะเจาะเสมอ พลาดน้อยมาก และเรื่องดวลเดี่ยวกับกองหน้าหรือวิ่งออกไปตัดบอลถือว่าเป็นเลิศจริง นี่ทำให้เขาถูกจัดเป็น 1 ในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ เพิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดในนัดชิงชนะเลิศ ยูเอ๊ฟฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2021-22 จนได้เป็น นักเตะยอดเยี่ยม ของนัดนี้ (Man of the Match) และฟอร์มแบบนี้น่าติดตามแน่ว่า ทีมชาติเบ็ลเจี้ยม จะไปไกลขนาดไหนใน ฟีฟ่า เวิร์ลด์ คัพ 2022อาลิง แบร๊ท ฮอลัน (Erling Braut Håland) ขอร้องทีเถอะ อย่าอ่านชื่อหมอนี่ว่า เออร์ลิง เบราต์ ฮาแลนด์ อย่างที่สื่อมักจะเขียนกันเลย อ่านให้ถูกตามชื่อภาษานอร์เวย์ดีกว่า กองหน้าดาวยิงร่างยักษ์สูงถึง 1.94 เมตรรายนี้ ความจริง เรอัล มาดริด อยากได้ตัว แต่ไปคาดหวังกับ คีเลียน อึมบั๊ปเป จึงเผลอเก็บแฟ้มเข้าลิ้นชัก ทำให้เขาบรรลุข้อตกลงกับ แมนเช้สเต้อร์ ซิตี้ ยอมจ่ายค่าโอนย้ายให้ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 60 ล้าน ยูโร และกำลังจะย้ายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้แต่ตราบใดที่ยังไม่ได้จรดปากกาเซ็นสัญญา เรอัล อาจจะวกกลับมาฉกตัวไปได้ อย่างไรก็ตาม ฮอลัน จะเล่นกับสโมสรไหนก็ย่อมมีจอมจ่ายบอลให้โอกาสทำประตูได้มากๆทั้งนั้น ไม่ว่า แมน ซิตี้ ที่มี เควิน เดอ บราวน์ (Kevin De Bruyne) หรือ เรอัล ที่มี การิม เบ็นเซมา และ วีนีซิอุ๊ส ชูนิออร์ (Vinícius Júnior) อยากรอดู ฮอลัน เล่นใน อังกฤษ มากๆเลย เพราะใน ฟุตบอลโลก นั้น นอร์เวย์ ตกรอบคัดเลือกไปแล้วครับ