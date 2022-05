ช่างตัดผมมือลั่น!! สปอยล์ "ป็อกบา" รีเทิร์นยูเว ฟันค่าจ้างปีละ 10 ล้านปอนด์

อาเหม็ด อัลซานาวี ช่างตัดผมส่วนตัว สปอยล์แฟนๆ ลูกหนัง พอล ป็อกบา มิดฟิลด์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังจะย้ายกลับ ยูเวนตุส หลังคอมเมนต์บนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์กองกลางชาวฝรั่งเศส กำลังจะแยกทาง ยูไนเต็ด แบบไม่มีค่าตัว ช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากหมดสัญญา และคาดว่าจะร่วมทัพ "เบียงโคเนรี" ครั้งที่ 2ขุนพล "ตราไก่" ชุดแชมป์โลก 2018 ได้รับข้อเสนอ 3 ปี ค่าจ้าง 10 ล้านปอนด์ (431 ล้านบาท) ต่อซีซัน ขณะที่ "ยูเว" มั่นอกมั่นใจว่า จะสามารถตกลงกันได้ ถึงแม้เจอคู่แข่งที่น่ากลัวอย่าง ปารีส แซงต์ แชร์แมงล่าสุด ช่างตัดผมคู่ใจของ ป็อกบา ชิงตัดหน้าทั้งสโมสรและตัวนักเตะ คอมเมนต์แฝงเกี่ยวกับอนาคตของ แข้งวัย 29 ปี ทาง โซเชียล มีเดียป็อกบา โพสต์ภาพถ่ายอวดทรงผมใหม่บนเพจ "อินสตาแกรม" พร้อมคำบรรยาย "คุณรู้ไหมตอนนี้เป็นเวลาอะไร ('You know what time it is)" จากนั้น อัลซานาวี พิมพ์คอมเมนต์ตอบ "#pogback" กับสัญลักษณ์อิโมจิสีขาว-ดำ ซึ่งเป็นสีประจำสโมสรยูเวนตุสนักเตะค่าตัว 89 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,833 ล้านบาท) แจ้งเกิดเต็มตัวที่เมืองตูริน ยิง 34 ประตู จาก 178 เกม กับ 40 แอสซิสต์ ชวย "ม้าลาย" คว้าแชมป์ กัลโช เซเรีย อา 4 สมัย ตลอด 4 ฤดูกาล