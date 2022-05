"แซนดี้" เจอเรซแรกยังไม่เข้าที่ ศึก "จีที เวิลด์ ชาเลนจ์ เอเชีย 2022" ขอแก้ตัวที่ ซูซุกะ

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่งไทยดีกรีแชมป์ซูเปอร์คาร์ ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสมกลับบ้าน ในนัดเปิดฤดูกาล สนามแรก รายการจีที เวิลด์ ชาเลนจ์ เอเชีย (GT World Challenge Asia) ซึ่งจัดขึ้นที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 20 -22 พฤษภาคม หลังจากมีการงดจัดการแข่งขันนานกว่า 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19แซนดี้ สังกัดทีมอาวดี้ สปอร์ต เอเชีย เอ็กซ์ เวิร์ค เรซซิ่ง (Audi Sport Asia X-Works) ลงแข่งขันในรายการ จีที เวิลด์ ชาเลนจ์ เอเชีย (GT World Challenge Asia) ซึ่งเป็นรายการแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ จีที 3 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยรถอาวดี อาร์ 8 จีที 3 อีโว 2 สเปคปี 2022 (Audi R8 GT3 Evo II) หมายเลข 22 ประกบคู่กับทีมเมท ยาสเซอร์ ชาร์นิน (Yasser Shahin) นักแข่งดีกรีแชมป์ รายการ อาวดี้ อาร์ 8 แอลเอ็มเอส คัพ (Audi R8 LMS Cup) ทั้งคู่แข่งในรุ่น Pro-Amในวันพฤหัสบดี เริ่มทดสอบรถแข่งเพื่อให้ทีมเซ็ทอัพรถให้ดีที่สุด เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนของสนามเซปังม และในวันศุกร์ เป็นวันทดสอบอย่างเป็นทางการ พบว่า ค่า BOP (Balance of Performance) ของรถอาวดี้ เป็นอุปสรรคในการต่อสู้ในฤดูกาลนี้ ส่วนช่วงเช้าวันเสาร์ เป็นวันควอลิฟาย ยาสเซอร์ ลงควอลิฟายแรก ได้อับดับ 7 แซนดี้ลงควอลิฟายที่ 2 ได้อันดับ 6“นี่คือความเร็วสูงสุดที่เราสามารถทำได้ภายใต้ข้อจำกัดของค่า BOP ที่เราได้รับ เป็นที่น่าเสียดายที่เป็นค่าที่ไม่เหมาะสมสำหรับรถแข่งอาวดี้ในสนามเลย” แซนดี้กล่าวหลังรอบควอลิฟายที่ยากลำบากในช่วงบ่ายวันเสาร์ เรซแรก ยาสเซอร์ ลงแข่งขันเป็นคนแรก ยาสเซอร์ขับได้อย่างยอดเยี่ยม ไต่อันดับขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงอันดับที่ 2 ก่อนเข้าพิทสตอป เปลี่ยนตัวนักแข่งเป็นแซนดี้ ลงแข่งต่อในช่วงครึ่งหลังของเรซแรก แซนดี้กลับเข้าสนามแข่งขัน อันดับหล่นไปเป็นอันดับที่ 3 จากการเสียเวลาช่วงเข้าพิท แซนดี้รีบกดคันเร่งเพื่อไต่อันดับขึ้นให้ได้ แต่โชคร้าย เกิดปัญหาที่ดุมล้อหลัง ทำให้แซนดี้ต้องออกจากการแข่งขันในช่วงที่ไต่อันดับไปได้สูงแล้วอย่างน่าเสียดาย แต่อย่างไรก็ตาม แซนดี้และยาสเซอร์แข่งขันในเรซแรกมากกว่า 75% จึงยังคงได้รับคะแนนสะสม“แซนดี้รู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากที่ต้องออกจากการแข่งขันในขณะที่เราติดท็อป 4 แต่อย่างไรเราจะสู้ใหม่ในการแข่งขันในเรซที่สองของวันพรุ่งนี้” แซนดี้กล่าวหลังการแข่งขันในเรซแรกในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ เป็นการแข่งขันเรซที่ 2 โดยแซนดี้ลงแข่งขันเป็นคนแรก ออกจากกริดสตาร์ทที่ 6 แซนดี้ไต่อันดับขึ้นมาอันดับที่ 5 รักษาความเร็วอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลาเปลี่ยนตัวนักแข่ง เป็นยาสเซอร์ รับช่วงต่อในช่วงท้ายการแข่งขัน แต่น่าเสียดายรถอาวดี้ออกจากพิทเลนเร็วเกินไป (ณ เวลา 0.0114 วินาที) ซึ่งทำให้เราโดนปรับโทษ Stop and Go ในที่สุดแซนดี้และยาสเซอร์จบอันดับที่ 6 สำหรับเรซที่ 2“โชคร้ายที่โดนปรับโทษในช่วงพิทสต็อป แต่ยังโชคดีที่อันดับของเราหล่นลงไป 1 อันดับ เราได้เรียนรู้จากที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะกลับมาแกร่งมากขึ้นและพร้อมสู้ศึกครั้งต่อไป แซนดี้ตั้งตารอที่จะได้แข่งในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง เพราะเป็นหนึ่งในสนามที่แซนดี้ชอบที่สุดในโลก – สนามซูซุกะ” แซนดี้กล่าวหลังจบการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ท้าทาย