แฟนหงส์แดง - สิงห์บลู ร่วม เชียร์เกมนัดชิงชนะเลิศ เอฟเอคัพ @ The Big Board

เมื่อคืนวันที่ 14 พฤษภาม 2565 ที่ผ่านมา "The Big Board" สปอร์ตบาร์ Digital Investment แห่งแรกของเมืองไทย ซึ่งเป็นสถานที่แฮงก์เอาต์แห่งใหม่ใจกลางย่านธุรกิจ ณ ตึกมหานครคิวบ์ชั้น 5 ได้จัดกิจกรรม เพื่อเอาใจคนรักกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะแฟนบอล "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล และแฟนบอล "สิงห์บลู" เชลซี ในประเทศไทย ที่มีโปรแกรมพบกันในเกมนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลเอฟเอคัพ อังกฤษโดยบรรยากาศภายในงาน ที่ทางร้าน The Big Board นั้น เต็มไปด้วยมิตรภาพของแฟนบอลทั้ง 2 ทีม ที่มีเป็นกลุ่ม เป็นแก๊ง เพื่อเชียร์และส่งกำลังใจให้กับทีมรัก ก่อนจะจบลงด้วยชัยชนะของ "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล ที่มีต่อ "สิงห์บลู" เชลซี ในการยิงลูกจุดโทษThe Big Board สปอร์ตบาร์ Digital Investment แห่งแรกของเมืองไทย ที่ให้ความสนุกสนานครบรสทั้งเกม กีฬา กระดานหุ้น/คริปโต กินดื่ม และเสียงเพลง ซึ่งเปิดตัวเป็นทางการเมื่อเมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างประสบการณ์สุดประทับใจในฐานะสถานที่แฮงเอาต์ใหม่ใจกลางย่านธุรกิจสำหรับคนยุคใหม่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไวอีกทั้งยังเป็นสถานที่ เพื่อการพักผ่อนหลังเลิกงาน หรืออาจจะรวมถึงช่วงเวลางานที่ไม่มีเส้นแบ่งเวลาที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ สไตล์ของคนยุคใหม่ ทำให้สถานที่แฮงก์เอาต์ยุคใหม่ก็ต้องปรับตัวตามให้ทันกับความต้องการตามไลฟ์ สไตล์รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป The Big Board จึงถือกำเนิดขึ้นเป็นสถานที่แฮงก์เอาต์ ที่แตกต่าง และมุ่งตอบสนองไลฟ์ สไตล์คนยุคใหม่โดยเฉพาะ ภายใต้ดีไซน์ และองค์ประกอบของบาร์ที่ไม่มีใครเหมือนในทำเลใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทรโดยไฮไลต์ของ The Big Board เป็นสปอร์ตบาร์ที่ดีไซน์ต้อนรับผู้มาเยือนตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยการเป็นบาร์แห่แรกในกรุงเทพฯ เมืองไทยที่มาพร้อมแถบอิเล็กทรอนิกส์แสดงการเทรดสินทรัพย์ทั่วโลก ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การตกแต่งร้าน แต่ใช้งานได้จริงแบบเรียลไทม์ ตอบรับการลงทุนที่ไม่มีวันหยุดพัก โดยเฉพาะการลงทุนคริปโตเคอเรนซีที่เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนยุคใหม่โถงทางเดินของร้านเด่นด้วยลายเส้นจากไฟ LED ที่ตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกเทคโนโลยีล้ำยุคก่อนจะเข้าไปสัมผัสกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายภายใน ซึ่งนอกเหนือจากเสียงเพลงที่เป็นพื้นฐานของบาร์ The Big Board มีความแตกต่างที่ไม่ซ้ำใคร ได้แก่ ความสนุกจากสปอร์ตผ่านการชมถ่ายทอดสดกีฬาจากทั่วโลก จากจอโปรเจคเตร์ขนาด 200 นิ้ว รองรับผู้ชมให้สนุกไปพร้อมกันได้กว่า 100 คน, การอัพเดทสินทรัพย์จากทั่วทุกมุมโลก จากป้าย LED ที่วิ่งวนอยู่รอบร้าน ทั้งหุ้น และคริปโตเคอร์เรนซีแบบเรียลไทม์, หรือแม้แต่การมีพื้นที่ Co-Working Space สำหรับการประชุมงาน และการพบปะเพื่อสร้างคอนเนคชันใหม่ ๆ ในส่วนของข้อมูลด้านการลงทุนที่ปรากฏในร้าน The Big Board ได้ Zipmax บริษัทคริปโตเคอร์เรนซี มาเป็นพันธมิตร และเป็นผู้จัดพื้นที่ร้านในส่วนของเกมอาเขตที่มีทั้งตู้เกมคริปโต และโต๊ะวิสกี้ปอง รวมถึงร่วมเป็นผู้จัดนิทรรศการศิลปะ NFT จากศิลปินออนไลน์ที่จะหมุนเวียนมาจัดแสดงตลอดทั้งปีสำหรับโซนอื่นๆ The Big Board จัดแบ่งโซนไว้หลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ ได้แก่ Networking Table, Terrace, Stadium, Exchange Bar, มุมที่นั่ง Private Lounge 2 ส่วน และมุมที่นั่ง VIP อีก 3 ส่วนที่เป็นจุดที่ดีที่สุดในการรับชมกีฬาจากจอใหญ่ภายในร้าน รวมทั้งส่วนของ Game Arcade พื้นที่ภายในร้านรวมแล้วรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 100 ที่นั่ง นอกจากพร้อมให้บริการตามปกติในแต่ละวัน จึงสามารถรองรับการจัดกิจกรรมสำหรับองค์กร กลุ่มบุคคล หรือกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของกลุ่มลูกค้าได้เช่น การจัดการแข่งขันเกมออนไลน์ งานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า เป็นต้นส่วนสำคัญสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ The Big Board ให้บริการในสไตล์Twisted Modern Metro ในคอนเซ็ปต์สนุกสนาน ของจริง จับต้องได้และดิบ ดุดัน (Fun, Real, Grunge) เพื่อโชว์รสชาติความอร่อยจากฝีมือเชฟและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่วางดีไซน์แต่ละเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้เข้ากับบรรยากาศร้านได้อย่างกลมกลืนThe Big Board พร้อมเปิดให้ประสบการณ์แฮงก์เอาต์ใจกลางมหานครกรุงเทพกับทุก ๆ ท่านแล้ว เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น.จนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน