คนไทยส่งใจเชียร์ "ท็อปน้อย" สู้ศึก ROAD TO UFC คัดเลือกสู่สังเวียน UFC 9-10 มิ.ย.นี้

หลังจากที่ UFC องค์กรศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญากับ ท็อปน้อย กิวรัมย์ นักสู้วัย 29 ปี จากบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ROAD TO UFC เพื่อเฟ้นหานักกีฬาเข้าสู่สังเวียน UFCROAD TO UFC เป็นทัวร์นาเมนต์ ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยครั้งแรกจะมีผู้ชนะเลิศที่ได้รับเลือกเข้าสู่ UFC เป็นจำนวน 8 คนจาก 4 พิกัดรุ่นได้แก่ รุ่นฟลายเวต รุ่นแบนตัมเวต รุ่นเฟเธอร์เวต และรุ่นไลท์เวต โดยจะนักสู้รวมทั้งสิ้น 32 ชีวิต โดยเฉพาะนักสู้หน้าใหม่จากเอเชียทั้ง จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทยสำหรับรายการ ROAD TO UFC จะระเบิดศึกขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน นี้ ณ สังเวียน สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม, เดอะ ไลอ้อนส์ ซิตี้, ประเทศสิงคโปร์ท็อปน้อย กำลังจะได้ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการเป็นนักสู้ชายไทยคนแรกที่ได้เข้าสังกัด UFC หลังจากที่ ตัวแทน Ultimate Fighting Championship หรือ UFC เดินทางมาเซ็นสัญญาถึง ยิมฝึกมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ Bangtao Muay Thai & MMA ซอยบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงเย็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ UFC ให้ความสนใจในตัวของ ท็อปน้อย มาแล้ว หลังจากที่ฝากผลงานในรูป MMA ในสังกัด RIZIN Fighting Federation ที่ประเทศญี่ปุ่น หลายไฟต์ โดยนักสู้จากบุรีรัมย์ มีสถิติ ชนะ 7 แพ้ 3 และ น็อค 5 ครั้งในการต่อสู้รูปแบบ MMAส่วนประวัติการชกมวยไทย เคยชกระดับรองคู่เอกที่เวทีราชดำเนินในชื่อ ทนงศักดิ์เล็ก ชูวัฒนะ เคยเป็นดาวรุ่งรุ่น 122 ปอนด์ จากนั้นย้ายไปทำงานเป็นเทรนเนอร์มวยไทยอยู่ที่ยิม ไทเกอร์มวยไทย และบางเทามวยไทย จังหวัดภูเก็ต ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนสายมาฝึกการต่อสู้แบบ MMAท็อปน้อย เทิร์นโปรชก MMA เมื่อปี 2016 จนได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด RIZIN Fighting Federation เป็นเวลา 1 ปีและหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ UFC จะมาคว้าตัวไปสร้างต่อ โดยหวังปั้นเป็นนักสู้ชายในคนแรกใน UFC หลังจากที่ก่อนหน้านี้มี โลมา ลูกบุญมี ที่ได้เข้าไปโชว์ฝีมือใน UFC ในรุ่นสตรอว์เวตมาแล้ว และมีผลงาน ชนะ 3 แพ้ 2 ไฟต์ด้วยกัน