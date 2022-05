อยากลองชกมวยไหม "พาณิภัค" ? งานนี้ "เยาวภา" ถึงกับออกปากชวน

"เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ แชมป์โอลิมปิกเกมส์ ครั้งล่าสุด อยู่ระหว่างเตรียมตัวลงแข่งขันเทควันโด ซีเกมส์ ที่ประเทศเวียดนามซึ่ง "เทนนิส" พาณิภัค นั้น จำเป็นต้องลงแข่งขันในรุ่น 49 กิโลกรัม แทนที่จะเป็น 53 กิโลกรัม จึงจำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างหนักอย่างไรก็ตามจอมเตะสาวเบอร์ 1 ของโลก ยังคงคึกคัก เมื่อเจ้าตัวเผยคลิปที่ระบุว่ามีแฟนคลับขอให้ลองต่อยมวย ซึ่ง "สาวเทนนิส" ก็ปล่อยลีลาเอาฮาเต็มกราฟปรากฎว่างานนี้ "วิว" เยาวภา บุรพลชัย นักเทควันโดสาวดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก และนักกีฬารุ่นพี่ ที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวย และครูฝึกสอนกีฬาต่อสู้ส่งข้อความมาชักชวนนักกีฬารุ่นน้องว่า "มาลองมั้ย พี่วิวจัดให้"ทั้งนี้ "วิว" เยาวภา เตรียมจัดการแข่งขันมวยไทย Legend FC "The Rise of The Legends" Legend Fighting Championships Muay Thai วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ลาน เดอะสแควร์ หน้า ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสามารถรับชมฟรี