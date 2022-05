ส.กีฬากระดานโต้คลื่นชวนชาเล้นจ์กระดานยืนพาย "THAILAND SUP 100"

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกระดานยืนพายแบบออนไลน์ในกิจกรรม "THAILAND SUP 100" ครั้งที่ 3 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มแข่งขัน 1 มิ.ย.-31 ก.ค.65"นายกจุ๊บ" ชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกระดานยืนพายแบบออนไลน์ในกิจกรรม "THAILAND SUP 100" ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ยังเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในเวลานี้ด้วย"ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม THAILAND SUP 100 ซึ่งเราจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 หลังเกิดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 กฎกติกาก็เหมือนเดิมคือสามารถเล่นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่มีนาฬิกาออกกำลังกายแล้วบันทึกระยะว่าสามารถทำได้เท่าไหร่ภายในระหว่างระยะเวลาการแข่งขัน โดยการเก็บบันทึกสถิติข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เยอรมันนี ปีนี้ทางสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยจะมีการแจกของรางวัลมากขึ้นทั้งการเล่นเกมส์ร่วมสนุกและการสุ่มแจกรางวัลอีกมากมาย ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของทุกคนครับ"สำหรับกิจกรรม "THAILAND SUP 100" เป็นการจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 3 หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งก็มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักกีฬากระดานยืนพายและประชาชนทั่วไป โดยได้มีการพัฒนาการแข่งขันมาเรื่อย ๆ จากปีแรกที่ต้องจดบันทึกสถิติในปีที่สองก็ได้มีการจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวเยอรมันนีสร้างโปรแกรมการบันทึกสถิติข้อมมูลขึ้นมาทำให้สะดวกมากขึ้นในการเก็บสถิติต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ facebook Thailand Surfing Federation หรือ เว็บไซต์สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้