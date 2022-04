ฉีกกฎทุกการออกแบบ “แกรนด์สปอร์ต” คลอดชุดเกราะไทยลุยซีเกมส์

“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 “ฮานอยเกมส์” ที่ประเทศเวียดนาม โดย “ธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม” กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด เผยแนวคิด “Power of Spirit” หรือ “พลังแห่งสปิริต” ซึ่งได้รวมรวมแนวคิดจากนักกีฬาไทยหลาย ๆ ชนิดกีฬา ทำให้การออกแบบชุดแข่งขันกีฬาซีเกมส์หนนี้ออกมาหลากหลาย สวยงามแปลกตา ส่งผลให้นักกีฬามีความเชื่อมั่นในการสวมใส่ และการขึ้นแท่นรับเหรียญรางวัล ขณะที่นักกีฬาต่างพึงพอใจในรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย เนื้อผ้ากระชับ แต่มีความคล่องตัวสูงนายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด เปิดเผยว่า จากการที่ “แกรนด์สปอร์ต” เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกแบบและผลิตชุดให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ซึ่งในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 “ฮานอยแกมส์” ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ทาง “แกรนด์สปอร์ต” ได้ออกแบบและผลิตชุดแข่งขันและชุดเดินทางให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยสวมใส่เพื่อไปสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 โดยได้แนวคิด หรือ Concept จากการรวมรวมความคิดของนักกีฬาจากหลาย ๆ ชนิดกีฬา ให้เรามีความรู้สึกว่าพลังของนักกีฬารวมถึงบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาทุก ๆ ฝ่ายมีส่วนสำคัญมาก ทาง “แกรนด์สปอร์ต” จึงใช้คำว่า “Power of Spirit” หรือ “พลังแห่งสปิริต” มาเป็นแนวคิดของการออกแบบชุดนักกีฬาทีมชาติในครั้งนี้นายธิติ กล่าวอีกว่า จากแนวคิด “Power of Spirit” จะทำให้ทุกคนได้พบกับความหลากหลายของชุดกีฬาในแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล หรือแม้กระทั่งชุดที่นักกีฬาจะสวมใส่สำหรับการเดินทางหรือขึ้นไปรับเหรียญรางวัลก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นภาพที่สวยงาม เพราะมีดีไซน์ที่แปลกตาจากทุก ๆ ปีที่เราเคยเห็นกันมา ในส่วนของชุดวอร์มในปีนี้จะเป็นสีสันที่สะดุดตาจากที่ทุกคนเคยเห็น มีการแบ่งเฉดสีข้างหนึ่งสีน้ำเงินอีกข้างหนึ่งเป็นสีแดงสีแดง แยกกันอย่างชัดเจนเลย ทำให้ดูหนักแน่นและมั่นคงเวลาที่นักกีฬาสวมใส่นี่ทำให้เขามีพลังฮึกเหิมพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับคู่แข่ง“ทางแกรนด์สปอร์ตได้จัดทีมงานโดยเฉพาะเพื่อเข้าไปพูดคุยกับนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬามีส่วนร่วมในการปรับรูปทรงของชุดให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละชนิด เช่น กีฬาวอลเลย์บอล นักกีฬาหลายคนไปเล่นในลีกต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจะเกิดความคุ้นเคยของการได้ใส่ชุดที่ไม่มีแขน ซึ่งจะทำให้นักกีฬาเขามั่นใจยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นปีนี้เชื่อว่าแฟนคลับของนักกีฬาวอลเลย์บอล น่าจะมีความสุขที่จะเห็นนักกีฬารุ่นใหม่ใส่แบบไม่มีแขน ซึ่งแฟนคลับของเราเรียกร้องมานานมากครับ จึงอยากให้ติดตามและให้กำลังใจเชียร์นักกีฬาร่วมกันครับ” กก.ผจก.แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป กล่าว“อีกชนิดกีฬาที่แฟน ๆ กีฬาชาวไทยจับตาดูเป็นอย่างมาก ก็คือแบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ซึ่งเป็นกีฬาที่แข่งในฮอลล์ปิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของชุดกีฬาเราสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ จะมีแขนก็ได้ จะแขนสั้นก็ได้ หรือจะแขนกุดก็ได้ จะเป็นกางเกงหรือกระโปรงก็ได้ ขึ้นอยู่กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งในแต่ละครั้ง ปีนี้ทางแกรนด์สปอร์ต ก็เลยผลิตตัวอย่างออกมาให้นักกีฬาเลือกได้เต็มที่เลย มีทั้งกางเกง กระโปรงด้วย แล้วก็มีทั้งแบบมีแขน และแบบแขนกุดด้วย เพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่านักกีฬาจะต้องมั่นใจทุกครั้งที่ลงแข่งขันแน่นอนครับ” นายธิติ กล่าวนอกจากนี้ นายธิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับชุดเดินทางคอปก แกรนด์สปอร์ต ได้ใช้เทคโนโลยี “รีไซเคิล” จากขวดพลาสติก โดยการนำขวดพลาสติกมาหลอมแล้วก็รีดออกมาเป็นเส้นใยนำมาผลิตเป็นเนื้อผ้า จะทำให้เนื้อผ้ามีความโปร่งเบา ซึมซับง่ายระบายเหงื่อเร็ว ทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทาง “แกรนด์สปอร์ต” ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทย สู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ให้เป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ และฝากติดตามข้อมูลข่าวสารของแกรนด์สปอร์ต ผ่านช่องทางFacebook gramdsport1961 ของเราด้วยด้าน นายบัณฑิต ช่วงไชย นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย กล่าวถึงชุดแข่งขันของแกรนด์สปอร์ตว่า “สำหรับการเปลี่ยนรูปแบบชุดการแข่งขันถือว่าดีมาก เพราะแต่ละกีฬาชุดการแข่งขันจะไม่เหมือนกัน แล้วก็ใช้ในการเคลื่อนไหวไม่เหมือนกัน สำหรับกรีฑาเป็นกีฬาที่ใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงมีการปรับเนื้อผ้าให้กระชับ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวถือว่าดีมากเลยครับ”ส่วน นายอัษดิน วงศ์โยธา นักกีฬาตระกร้อทีมชาติไทย เปิดเผยว่า “ชุดแข่งขันปีนี้มีลวดลายและสีสันที่เพิ่มมากขึ้น รู้สึกทันสมัยแล้วก็ปราดเปรียว มีความคล่องตัว กระฉับกระเฉงครับ ได้ลองใส่ลองเสิร์ฟ ลองฟาดดูแล้ว รู้สึกดีมากเลยครับ เบาสบาย ฝากแฟน ๆ นักกีฬาทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ฝากเชียร์พวกเราในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ด้วยครับ”ขณะที่ น.ส.พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักกีฬาแบดมินตันสาวทีมชาติไทย กล่าวว่า “สำหรับชุดแข่งขันใส่แล้วรู้สะดวกแล้วก็มั่นใจในการขยับร่างกายค่ะ มีรูปแบบทันสมัยเข้ากับสรีระนักกีฬาได้ดีเลยค่ะ”ทางด้าน น.ส.ฑิชากร บุญเลิศ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เผยว่า “ชุดแข่งขันใส่แล้วมั่นใจขึ้นค่ะ เพราะตัวชุดเองค่อนข้างเข้ารูปทำให้เราสะดวกขึ้น ลวดลายมาแบบแขนกุดแบบใหม่ก็คือจัดว่าดีเลยค่ะ ฝากคนทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานัก กีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะคะ”น.ส.กัณยาวีธ์ มณีสมบัติกุล นักกีฬายิงธนูสาวทีมชาติไทย กล่าวว่า “เสื้อแข่งขันก็มีความกระชับเข้ารูปมากขึ้น ทำให้ดูสวยงามมากขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ แล้วก็ไม่หลวมโคร่งจนเกินไปทำให้การเล่นกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญกีฬายิงธนูต้องอยู่ในสภาวะที่อากาศร้อนมาก ถ้าหากว่าเสื้อมีการระบายอากาศที่ดีก็ทำให้ความสบายตัวมีสูงขึ้น สำหรับชุดที่ชอบที่สุดคือชุดวอร์ม เพราะมีสีสันที่ตัดกันแล้วก็ออกมาดูดีมาก ก็ขอฝากให้คนไทยทุกคนร่วมเชียร์นักกีฬาไทยทุก ๆ ชนิดกีฬา พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”สำหรับชุดเดินทางของนักกีฬาทีมชาติทุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 พร้อมจำหน่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ยกเว้นเสื้อคอปก พร้อมขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสินค้าคอลเลกชั่นซีเกมส์ ได้ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสาขา, แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์ และร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ โดยเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่www.grandsportshoponline.com