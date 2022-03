เดือดแน่! "มวยวัน" แถลงใหญ่ศึก ONE X พร้อมเปิดตัวเข็มขัดแชมป์โลกดีไซน์ใหม่

วัน แชมเปียนชิพ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันศึก ONE X ฉลองครบรอบ 10 ปี ของ วัน แชมเปียนชิพ องค์กรศิลปะป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย ซึ่งเตรียมจะเปิดสังเวียนสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ดวลกันในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565งานแถลงข่าวจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่ สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ท่ามกลางกองทัพนักข่าวและเหล่านักกีฬาเข้าร่วมงานคับคั่ง กับศึกแห่งศิลปะการต่อสู้แห่งประวัติศาสตร์ที่จะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ โดยมีทัพนักกีฬาไทย ตบเท้าประกาศความพร้อมและเปิดใจกับสื่อจากทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่ภายในงานมี ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอ พร้อมนักกีฬาที่เตรียมขึ้นสังเวียนครั้งนี้ นำโดย แองเจลา ลี แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง, แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ แชมป์โลก ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง, ดิมิเทรียส จอห์นสัน แชมป์โลก MMA รุ่นฟลายเวต 12 สมัย และ รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เคียงข้างกับนักกีฬาคนอื่นๆ อีก 12 รายในงานนี้ วัน แชมเปียนชิพ ยังถือโอกาสเผยโฉมเข็มขัดแชมป์โลก ONE ดีไซน์ใหม่ ที่ตั้งโชว์ตระหง่านอยู่บนกระเป๋า TUMI หนึ่งในแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลก และเป็นพันธมิตรของ วัน แชมเปียนชิพ อีกด้วยชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ กล่าวในงานว่า "ช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นสุดยอดมากๆ เมื่อมองย้อนกลับไปของการเดินทาง ทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุด ผมไม่เคยจินตนาการถึงสิ่งนี้เลย ผมเชื่อว่าเรามีเหล่าแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือกว่าองค์กรใดๆบนโลกนี้ ศึก ONE X จะเป็นรายการที่คนทั้งโลกจะพูดถึง ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า และนี่จะเป็นศึกแห่งศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์""ในฐานะที่เป็นนักกีฬาศิลปะการต่อสู้มาทั้งชีวิต นี่เป็นการเดินทางที่ผมตื้นตันและขอขอบคุณ ทีมงานของ, นักกีฬา, บรรดาแฟนๆ, บริษัทพันธมิตร, ทีมถ่ายทอดสด และทุกๆคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันเหลือเชื่อทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่อย่างที่ผมบอกกับทีมงานเสมอว่า นี่เป็นแค่วันแรกเท่านั้น และมันเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ ONE อย่างแท้จริง"การแข่งขัน ONE X ประกอบด้วย 3 ไฟต์การ์ดใหญ่อัดแน่นด้วยนักกีฬาชื่อดัง กว่า 20 คู่ โดยมีนักกีฬาไทยร่วมทำศึก นำโดย แสตมป์ แฟร์เท็กซ์, รถถัง จิตรเมืองนนท์, น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว, กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี, สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง และซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน และสินสมุทร กลิ่นมณี ทั้งนี้ คู่เอกของรายการเป็นการพบกันของ "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" จะท้าบัลลังก์แชมป์โลก MMA รุ่นอะตอมเวต กับ "แองเจลา ลี" แชมป์คนปัจจุบันชาวสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นคู่ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ในครั้งนี้ยังถือเป็นงานหนักของนักชกสาวไทยที่จะกระชากเข็มขัดจากราชินีของรุ่นที่เป็นไอดอลของตัวเองแองเจลา ลี แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง กล่าวว่า ถ้าบอกว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างสายออกอาวุธกับสายจับล็อกถือเป็นเรื่องผิดในความคิดของฉัน แต่นี่คือการต่อสู้ MMA ที่เราต่างเป็นนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานเหมือนกัน "แสตมป์" พัฒนาขึ้นมาก จุดแข็งของแสตมป์คือการโจมตีคู่ต่อสู้ โดยมองว่าการมาเจอกับนักสู้สาวชาวไทยในครั้งนี้ แสตมป์มาในฐานะนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ครบเครื่อง การที่แองเจลาเอง เติบโตและถูกเลี้ยงดูพร้อมเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน แน่นอนว่า MMA คือจุดแข็งของตัวเอง นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นคู่เอกในศึก ONE X แต่ก็มีความกดดันมากมาย "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ กล่าวว่า "จะพยายามเต็มที่ในการป้องกันไม่ให้แองเจลา จับล็อกและเทคดาวน์ได้ โดยฝึกซ้อมเพื่อหวังใช้ทักษะ MMA ที่ดีที่สุดของตัวเองในการต่อสู้ครั้งนี้ และเตรียมตัวมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ แม้ว่าแองเจลา ลี จะเป็นไอดอลในใจ ซึ่งที่ผ่านมาแสตมป์ได้แต่เฝ้ามองแองเจลามาตลอด แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากๆที่จะได้สู้กันบนเวที และในวันนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นชิงเข็มขัดจากแองเจลา และจะเอาเข็มขัดแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้"ส่วนคู่อีกคู่ที่แฟนทั่วโลกให้ความสนใจ รถถัง จิตรเมืองนนท์ จะขึ้นสังเวียนดวลไฟต์พิเศษกับ ดิมิเทรียส จอห์นสัน หรือ ดีเจ นักสู้ระดับตำนานฝั่งอเมริกา ซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของศึกใหญ่ฉลอง 10 ปีที่เป็นการนำยอดฝีมือต่างสาย มาปะทะกันภายใต้กติกาผสมมวยไทย-การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) โดยถือกติกาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ดิมิเทรียส จอห์นสัน แชมป์โลกรุ่นฟลายเวต 12 สมัย กล่าวว่า "ผมรู้สึกดีมาก ผมตื่นเต้นสุดๆ คุณรู้มั้ย รถถัง เขาคือหนึ่งในนักกีฬามวยไทยที่เก่งที่สุดในโลก เมื่อผมตอบรับการต่อสู้ครั้งนี้ ผมรู้สึกยินดีมากเลย ผมตั้งตารอโอกาสนี้ และเราจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ผมจำได้ว่าเคยบอก คุณชาตรี ว่าผมอยากจะลองสู้กติกามวยไทยสักครั้ง และเมื่อเขาเสนอไฟต์นี้ (กติกาพิเศษ) ผมก็เอาด้วยทันที"ปิดท้ายที่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกดีมากที่ คุณชาตรี เสนอให้ขึ้นเวทีครั้งนี้ (กติกาพิเศษ) ผมเองก็อยากลองเปลี่ยนการสู้จากมวยไทยไปเป็น MMA อยู่แล้ว นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผม"สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดศึก ONE X วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 65 เริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น. แนะนำให้แฟนๆลงทะเบียนรับชมทาง watch.onefc.com โดยช่วงที่ 1 และ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนช่วง 3 (6 คู่สุดท้าย) ลงทะเบียนรับชมเพียง 170 บาทเท่านั้น! ติดตามความเคลื่อนไหวและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ onefc.com/th