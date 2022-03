ก้าวที่กล้าของ One FC / ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์

วันเสาร์นี้แล้วนะครับที่ค่าย One FC สถาบันการต่อสู้แบบศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเซีย และกำลังยกระดับไปสร้างความยิ่งใหญ่ในระดับโลก จะเฉลิมฉลองการมีอายุครบ 10 ปี ด้วยรายการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุด “One X” โดยรายการนี้ทางค่าย One FC เตรียมจัดรายการแบบ “จัดเต็ม” สุดๆ และมีอะไรใหม่ๆ สำหรับแฟนๆ ศิลปะการต่อสู้ทุกรูปแบบ ซึ่งต้องถือเป็นก้าวที่กล้าจริงๆอันดับแรกเลยคือทาง One FC ระดมนักสู้ในสังกัดมาจัดคู่มวยแบบเต็มเหนี่ยว ลงคู่มวยไว้ถึง 19 คู่ เริ่มรายการกันตั้งแต่เที่ยงวัน และกว่าจะจบก็น่าจะร่วมเที่ยงคืน เรียกว่าแฟนมวยดูกันแบบมาราธอนตาแฉะไปข้าง นอกจากนั้นในบรรดาคู่มวยที่ประกบให้พบกันนั้นก็เป็นระดับ “ซูเปอร์สตาร์” ของทาง One FC ล้วนๆ คู่เอกชิงแชมป์ MMA รุ่นอะตอมเวทหญิง “สาวแสตมป์” แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ในฐานะแชมป์เวิร์ลด์ กรังด์ปรีซ์ ได้สิทธิ์ขึ้นชิงกับแชมป์ตัวจริงไร้เทียมทานอย่าง แองเจล่า ลี ชินยะ อะโอกิ ตำนาน MMA ญี่ปุ่นวัย 38 ปี พบยอดฝีมืออย่าง “เซ็กซี่ยามะ” โยชิฮิโร่ อากิยามะ วัย 45 ปี เสือเฒ่ารายไหนจะชนะน่าติดตามนอกจากนั้นยังมีนักสู้ไทยขึ้นสังเวียนอีกเต็มสนาม ทั้ง “เจ้าเม” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง, ซูเปอร์บอน สิงห์มาวิน, น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว, กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี่ และก้าวที่กล้าอันดับสองของ One FC ในรายการนี้ ก็คือการนำเอา รถถัง จิตร์เมืองนนท์ ขึ้นพบกับตำนาน MMA อย่าง “ดีเจ” เดเมเทรียส จอห์นสัน ในกติกาแบบผสมผสาน คือสู้กัน 4 ยก ยก 1 กับยก 3 แบบมวยไทย ยก 2 กับยก 4 แบบ MMA ถ้าไม่มีใครปิดจ๊อบใครได้ ถือว่าเสมอกัน อันนี้ถือว่าแหวกแนวมาก คือปกติ MMA ก็ผสมผสานการต่อสู้ทุกชนิดอยู่แล้ว นี่เอา MMA มาผสมกับมวยไทยเข้าไปอีก จะออกหน้าไหนต้องมาดูก้าวที่กล้าอันดับสาม คือคราวนี้ทาง One FC เพิ่มประเภทการต่อสู้เข้ามาอีกประเภท คือศิลปะการต่อสู้แบบ “Grappling” หรือประเภทรัดล็อก อันนี้อันที่จริงอาจจะไม่ถึงกับจะนับเป็น “ก้าวที่กล้า” นัก เพราะในต่างประเทศก็มีมหกรรมกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้ว หรือในเอเซียก็ได้รับความนิยมกันอยู่หลายที่ แต่กับประเทศไทยเราแฟนๆ อาจจะมีแค่กลุ่มเดียว ก็ต้องลองดูว่าเสียงตอบรับจะเป็นอย่างไร กติการการต่อสู้แบบ Grappling นี้คือสู้กันยกเดียว 12 นาที ถ้าไม่มีใครรัดหรือล็อกจนคู่ต่อสู้ยอมแพ้ หรือกรรมการยุติการต่อสู้เพราะเห็นว่าจะเกิดอันตราย ก็จะถือว่าเสมอกันไปก้าวที่กล้าที่สุดงวดนี้คือ One FC นำเอาระบบ เพย์-เพอร์-วิว มาใช้ ปกติรายการของ One FC จะถ่ายทอดสดให้ดูกันฟรีๆ ทางยูทูบ และทางแอปพลิเคชั่นของ One ส่วนบ้านเราก็มีถ่ายทอดแบบหมาดๆ ทางทีวีดิจิตัล งานนี้คู่เอก 6 คู่เริ่มต้นตอนสองทุ่มทาง One FC สตรีมผ่านเพย์-เพอร์-วิว อย่างเดียว ยังไม่มีข่าวว่าจะมีการถ่ายทอดสดในรูปแบบอื่น หรือในบ้านเราก็ไม่มีข่าวว่าจะมีถ่ายทอดแห้งหรือหมาด เรียกว่าแฟนๆ อยากดูก็ต้องยอมควักกระเป๋ากันหน่อย ก็ต้องดูว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนกับระบบนี้