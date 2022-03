มีที่มา! เปิดรอยสักภาษาไทยของ “แองเจลา ลี” ก่อนครองแชมป์โลก ONE

เปิดที่มารอยสักภาษาไทยของ “แองเจลา ลี” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากครูมวย ก่อนบู๊เดือดกับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ป้องกันแชมป์โลกในศึกประวัติศาสตร์ ONE X ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้เจ้าของฉายา “Unstoppable” คือหนึ่งในนักสู้ตัวท็อปของวงการที่ได้รับการจับตามองมาตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่ง เพราะนอกจากหน้าตาที่น่ารักแล้ว เธอยังมีฝีไม้ลายมือบนสังเวียนที่เจ๋งไม่แพ้ใคร กำสถิติไร้พ่ายใน 5 ไฟต์แรกหลังเทิร์นโปร จนได้รับโอกาสให้ท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE ในวัยเพียง 19 ปีเท่านั้นโดยในเดือนพฤษภาคมปี 2559 “แองเจลา ลี” ก็ประกาศความยิ่งใหญ่บนสังเวียนระดับอินเตอร์ได้สำเร็จ เมื่อสามารถปราบเจ้าตำนานจากแดนซามูไร “เม ยามากูชิ” พร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง (MMA) คนแรกของ ONE และยังได้ชื่อว่าเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้นด้วยหลังจากความสำเร็จในไฟต์ดังกล่าว แองเจลา ได้ตัดสินใจบันทึกความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ เอาไว้บนร่างกายของตัวเอง ด้วยการสักรูปนาฬิกาที่มีดอกบัวล้อมรอบบริเวณแขนขวา พร้อมกับจารึกวันและเวลาในครองแชมป์โลกสมัยแรกนอกจากนี้ “แองเจลา ลี” ยังมีอีกหนึ่งรอยสักภาษาไทย ที่มีความสำคัญกับชีวิตของเธอเช่นกัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลสำคัญ และมีส่วนช่วยให้เธอประสบความสำเร็จในทุกวันนี้สำหรับรอยสักดังกล่าวคือคำว่า “ใจเกินร้อย” ที่บริเวณแขนซ้าย ซึ่งมาจากคำพูดติดปากของครูมวยไทย ที่มักจะพูดคำว่าต้องใจเกินร้อยเท่านั้น จึงจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ และหลังจากที่ “แองเจลา ลี” สักคำนี้ได้ไม่นาน ก็สามารถคว้าแชมป์โลกสำเร็จแองเจลา จะสร้างการจดจำในศึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ในแบบใด ติดตามศึก ONE X เสาร์ที่ 26 มี.ค.65 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น.แนะนำให้แฟน ๆ ลงทะเบียนรับชมทาง watch.onefc.com โดยช่วงที่ 1 และ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนช่วง 3 (6 คู่สุดท้าย) ลงทะเบียนรับชมเพียง 170 บาทเท่านั้น! ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ ONEFC.com/th