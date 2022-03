อาบน้ำร้อนมาก่อน! "อาเดรียโน" ฟันธง ยกสอง "รถถัง" ไม่รอดเงื้อมมือ "ดีเจ"

อาเดรียโน เคยประมือกับ "ดิมิเทรียส จอห์นสัน" หรือ “ดีเจ” ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ MMA ที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลในศึกป้องกันแชมป์โลกในรายการ ONE on TNT I เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยเขาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบสุดพลิกล็อก ซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้เขารู้ซึ้งถึงฝีมือและพิษสงของ ดีเจ เป็นอย่างดีขณะที่ “รถถัง จิตรเมืองนนท์" ถึงแม้จะขึ้นชื่อและมีฝีมือ รวมถึงเป็นเจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตคนปัจจุบัน แต่เมื่อต้องมาเจอกับกติกาสุดพิเศษ ทำให้ อาเดรียโน มั่นใจและถือหางคู่ปรับเก่าอย่าง “ดีเจ” ว่าจะเป็นฝ่ายปล้ำรัดจับล็อกเอาชนะ รถถัง ไปได้ไม่เกินยกที่สองเท่านั้น“รถถัง เป็นซูเปอร์สตาร์มวยไทย เป็นนักกีฬาที่กำลังมาแรง ผมว่า ดีเจ ฉลาดมากที่ยอมรับลงแข่งในไฟต์แบบนี้ ทำให้มีแต่คนอยากดูเขาชกในรายการนี้ และกติกาพิเศษแบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นใน วัน แชมเปียนชิพ มาก่อน ทุกคนย่อมให้ความสนใจกันมาก”“ผมเชื่อว่า ดีเจ จะเอาตัวรอดจากมวยไทยของรถถังในยกแรก และเอาชนะซับมิชชันเขาในยกที่สอง ผมเชื่อว่าไฟต์นี้จะออกมาในรูปนี้ ผมขอทำนายผลล่วงหน้าว่า ดีเจ จะชนะซับมิชชันในยกที่สองครับ”สำหรับ อาเดรียโน เองนั้นก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศึกประวัติศาสตร์ ONE X เช่นกัน โดยจะลงป้องกันตำแหน่งกับ “ยูยะ วากามัตสึ” ผู้ท้าชิงมือวางอันดับสองของแรงกิงจากแดนซามูไรแฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าและโปรแกรมการแข่งขันของศึก ONE X ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th