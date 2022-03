ชั่วโมงบินเหนือกว่า “แองเจลา ลี” หวังใช้ประสบการณ์สยบ “แสตมป์” ศึก ONE X

แม้ แองเจลา จะตระหนักดีว่านักสู้รุ่นน้องฟอร์มแรงอย่าง แสตมป์ ที่เพิ่งนั่งแท่นแชมป์ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิงมาได้หมาด ๆ แถมยังเป็นอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย/คิกบ็อกซิ่งจะเป็นงานที่ท้าทาย แต่เธอยังเชื่อว่าประสบการณ์หลายขวบปีที่เธอคร่ำหวอดในกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) นำหน้า แสตมป์ อยู่หลายขุมซึ่งจะช่วยให้เธอได้เปรียบเมื่อต้องเผชิญหน้ากันบนสังเวียน“แสตมป์ได้รับการยอมรับอย่างมาก และเป็นตัวท็อปของวงการ เธอเคยเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง และเธอรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะคว้าแชมป์ ฉันจะไม่ประมาทและยังชื่นชมผลงานที่ผ่านมาของเธอด้วย"ฉันรู้ว่า แสตมป์ ฝึกการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กเหมือนฉัน แต่ส่วนใหญ่เธอฝึกกีฬามวยไทยและเพิ่งจะมาฝึกการต่อสู้แบบผสมผสานได้ไม่นาน ซึ่งสองกีฬานี้ต่างกันมาก เธอทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและพัฒนาทักษะขึ้นมากก็จริง แต่ฉันคิดว่าตัวเองยังนำหน้าเธออยู่หลายขุม”แม้ แองเจลา จะประทับใจในการพัฒนาทักษะ MMA ของ แสตมป์ ถึงขั้นออกปากชมหลัง แสตมป์ แจกซับมิชชัน "ริตู โฟกาต" นักมวยปล้ำดาวรุ่งในรอบชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2564 แต่ แองเจลา เชื่อว่ายังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่างที่ แสตมป์ ยังไม่สามารถเทียบชั้นเธอได้“ฉันฝึกศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานมาทั้งชีวิต ฉันรู้ดีว่าฉันโดดเด่นในเรื่องการเปลี่ยนท่าโจมตีมากที่สุด จากโจมตีท่ายืนสู่การลงไปปล้ำกับพื้น ไปถึงการจับล็อก และโจมตีซ้ำ ฉันสามารถเปลี่ยนการโจมตีได้อย่างไหลลื่น ฉันคิดว่าทำได้เร็วเกินกว่าที่ แสตมป์ จะตามทัน และนั่นจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเธอ”แฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าศึก ONE X อย่างใกล้ชิดได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th