"ลิเวอร์พูล-แมนฯยูไนเต็ด" ฟิตจัด!!! ตรวจราชมังคลา ก่อนบู๊แดงเดือด

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ รุจยาภา อาภากร ประธานบริหาร สองผู้บริหารแห่งบริษัท เฟรช แอร์ เฟสติวัล จำกัด ให้การต้อนรับนายเรย์ โฮแกน (Ray Haughan) General Manager - First Team Operations สโมสรลิเวอร์พูล และ นายคริสทอฟเฟอร์ โคเมน (Christoffer Komen) Director of Tours & Friendlies สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พร้อมนำชม และตรวจความพร้อมของสนามราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของการแข่งขัน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022อย่างไรก็ตามก่อนหน้ามีการประกาศเลื่อนวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ จากเดิมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ โดยฝ่ายจัดเผยจะแจ้ง วัน เวลาและสถานที่แน่นอนภายหลัง และการแข่งขันยังคงจัดเหมือนเดิมสำหรับการแข่งขันรายการ THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 จะแข่งขันกันในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน