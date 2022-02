ได้เวลาเฉิดฉาย! "พระจันทร์ฉาย" เตรียมป้องแชมป์ครั้งแรกศึก ONE: LIGHTS OUT

"พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ถึงคิวทำหน้าที่ในฐานะแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตเป็นครั้งแรก โดยจะลงศึกป้องกันตำแหน่งกับคู่แข่งจากแดนมักกะโรนี "โจเซฟ ลาซิรี" ผู้ท้าชิงเบอร์สามของแรงกิงในฐานะคู่รองของศึก ONE: LIGHTS OUT ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565หลังจากที่ พระจันทร์ฉาย สามารถโค่นบัลลังก์แชมป์โลกระดับตำนาน "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว" ขึ้นแท่นเป็นราชันย์มวยไทยคนใหม่ของรุ่นในไฟต์เปิดตัวใน ONE เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 เขาก็กำลังเตรียมตัวอย่างขะมักเขม้นเพื่อลงศึกป้องกันตำแหน่งครั้งแรกในชีวิตบนเวทีระดับโลกโดย พระจันทร์ฉาย จะเจอกับ "โจเซฟ ลาซิรี" นักมวยฝีมือดีจากแดนมักกะโรนีที่เคยประมือกับนักมวยแถวหน้าของไทยมาแล้วหลายคนทั้ง "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว", "สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล" และ "มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี"ส่วนคู่เอกของรายการเป็นการคืนสังเวียนของเจ้าบัลลังก์รุ่นเฟเธอร์เวตคนปัจจุบัน "ธานฮ์ เล" นักสู้ชาวเวียดนาม-อเมริกัน เพื่อทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดกับนักสู้ไร้พ่าย "แกรี โทนอน" ผู้รั้งอันดับ 2 ของแรงกิงรุ่นนี้ขณะที่คู่รองอีกคู่ที่น่าดูไม่แพ้กันคือการโคจรกลับมาพบกันของแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต “บิเบียโน เฟอร์นานเดส" และ ผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง “จอห์น ลินีเคอร์" ที่ต้องถอนตัวกะทันหันจากศึก ONE: BAD BLOOD เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด ครั้งนี้ ทั้งคู่จึงเตรียมมาซัดเต็มที่นอกจากนี้ ยังมีการประกบคู่สุดเร้าใจอีกมากมาย ติดตามรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันศึก ONE: LIGHTS OUT ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th