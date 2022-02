"ชิมดู" ประกาศหนุน "คอนซาโดเล่ ซัปโปโร" ลุยเจลีก ซีซั่นใหม่

โดย มิสเตอร์ยัพ ชอร์ ฮาว (Mr.Yap Chor How Managing Director) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์ชิมดู, มิสเตอร์มิคามิ ฮิโรคัทซึ (Mr.Mikami Hirokatsu Representative Director and General Manager) ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้จัดการสโมสร ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นางจุไรลักษณ์ นวะสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหาร บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกันอย่างเป็นทางการมิสเตอร์ยัพ ชอร์ ฮาว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์ชิมดู กล่าวว่า “ชิมดูมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของทีมฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร โดยเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมมีชื่อเสียงตลอดมา สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักของชิมดู ในปี 2565 มุ่งเน้น 3 เรื่องคือ ความปลอดภัย สุขภาพ และความสำเร็จ ทั้งยังถือเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดตัวแบรนด์ชิมดูในฐานะแบรนด์อาหารไทยสำเร็จรูป ให้ได้ปรากฏตัวต่อสายตาแฟนบอลระดับเอเชียทางชิมดูเชื่อมั่นว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงจะส่งผลให้แบรนด์ชิมดูเป็นที่รู้จักและจดจำมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้แบรนด์ชิมดูก้าวขึ้นเป็นแบรนด์อาหารสำเร็จรูปของประเทศไทย ที่เติบโตสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์แข็งแกร่งในระดับเอเชียจากการเข้าทำตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ขยายฐานผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั้งภายในประเทศและสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าในตลาดต่างประเทศทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเป้าหมาย และเป็นที่ทราบกันดีว่าซัปโปโรเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษ์ โดดเด่น ยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทยมาช้านาน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการแนะนำอาหารไทยไปสู่เมืองที่คนไทยคุ้นเคย ผ่านกลยุทธ์สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งฟุตบอลเป็นกีฬาเบอร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลก และเป็นสื่อกลางที่สามารถเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับผู้บริโภคได้อย่างดีนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของชิมดู ที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมทานควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งมุ่งเน้นการเผยแพร่อาหารไทยในรูปแบบอาหารพร้อมทาน สะดวก สะอาด ได้มาตรฐาน สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีคุณค่าประโยชน์ทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน ที่สำคัญรสชาติอร่อยโดยตลอดระยะเวลา 1 ปีโลโก้ชิมดู จะปรากฏอยู่บนชุดสำหรับการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และสื่อโฆษณาบริเวณสนาม ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมพิเศษรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งยังเป็นการคืนกำไรมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการเตรียมไฮไลท์!เปิดโอกาสให้นักฟุตบอลในสโมสรฯ และแฟนบอลได้รู้จักเมนูอาหารไทยแบบติดขอบสนาม อาทิ การเปิดบูทอาหารไทยของผลิตภัณฑ์ชิมดู ฯลฯ นับว่าการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการส่งเสริมวัฒนธรรมความตื่นตัวเกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพ ทางชิมดูคาดหวังว่าจะสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน ได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่สมดุลอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามในสถานการณ์โควิด-19 กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ชิมดูมีความปลอดภัย และเป็นทางเลือกอาหารที่เหมาะสำหรับการบริโภคในสถานการณ์วิกฤตินี้ นอกจากนั้นทางผลิตภัณฑ์ชิมดูได้แสดงความห่วงใยโดยการสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานให้กับองค์กร บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวิกฤตโควิดจนถึงตอนนี้”มิสเตอร์มิคามิ ฮิโรคัทซึ (Mr.Mikami Hirokatsu Representative Director and General Manager) ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้จัดการสโมสร ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “ทางทีมซัปโปโรฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ ชิมดู ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยทางสโมสรฯ เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จะสร้างคุณค่า เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ ให้กับทีมและแฟนบอลได้อย่างดี ทางสโมสรฯ ขอต้อนรับ ชิมดู ในฐานะพันธมิตรผู้ร่วมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน”สามารถติดตามผลิตภัณฑ์ ชิมดู ได้ทาง Facebook : Chimdoo office , Lineid : @Chimdoo, Instagram : Chim_doo