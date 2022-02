“บาสเกตบอล เอ็นบีเอ ออลสตาร์” เกมรวมดารายัดห่วง “ทรูวิชั่นส์” ยิงสดที่เดียว

ทรูวิชั่นส์ ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก พร้อมนำเสนอกีฬาสุดยิ่งใหญ่ของบาสเกตบอล ในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการแข่งขัน “บาสเกตบอล เอ็นบีเอ ออลสตาร์ 2022 คลีฟแลนด์” ช่วงเวลารวมตัว ของบรรดาผู้เล่นชั้นนำ เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนบาสเกตบอล แฟนๆกีฬาบาสเกตบอล สามารถติดตามชมได้ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง ทรูสปอร์ต 1 (666) เริ่ม 19 กุมภาพันธ์นี้เช้าวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นการแข่งขัน Rising Star รวมผู้เล่นดาวรุ่งที่เล่นในเอ็นบีเอเป็นปีแรก และ ปีที่ 2 ยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้ เป็นการฉลองครบรอบ 75 ปีของเอ็นบีเอ จึงมีการเปลี่ยนแก้กติกาการแข่งขันใหม่ โดยจะมีการเชิญผู้เล่นจากลีกรองของเอ็นบีเอ อย่าง จีลีก (G-League) เข้ามาร่วมด้วย จำนวน 4 คน โดยจะจัดการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ 4 ทีม เพื่อหาทีมที่เข้าสู่รอบชิงเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้การแข่ง Rising Star ถือเป็นการแข่งขัน ที่เราจะได้เห็นบรรดาผู้เล่น ซึ่งได้รับการคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของเอ็นบีเอในอนาคต รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดาแฟนบาสเกตบอลอายุน้อย ที่ไฝ่ฝันอยากเป็นนักบาส ได้ทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นวัน All Star Saturday ซึ่งจัดในคืนวันเสาร์ตามเวลาที่สหรัฐอเมริกา วันนี้ จะถึงคิวผู้เล่นชั้นนำของเอ็นบีเอ ได้มาโชว์ความสามารถให้พวกเราได้ชมกัน ทั้งการแข่งขันโชว์ทักษะพื้นฐานของการเล่นบาสเกตบอล (Skill Challenge) แข่งยิง 3 คะแนน ( 3 Point Contest) และ แข่งขัน สแลมดังค์ (Slam Dunk Contest)การแข่งขัน Skill Challenge ปีนี้ จะเป็นการแข่งขันแบบทีม ทีมละ 3 คน จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมรุคกี้ มี 3 ผู้เล่นดาวรุ่งพุ่งแรงของเอ็นบีเอซัซั่นนี้ คือ เคด คันนิ่งแฮม ผู้เล่นเจ้าของตัวดราฟต์อันดับ 1 จากดีทรอยต์ พิสตันส์, สก็อตตี้ บาร์นส์ ฟอร์เวิร์ดดาวรุ่งจากโตรอนโต้ แร็พเตอร์ส และ จอช กิดดี้ย์ การ์ดรูปหล่อสัญชาติออสเตรเลีย จาก โอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ทีมที่ 2 คือ ทีม 3 พี่น้อง อันเตโตคูนโป ประกอบด้วย ยานนิส อันเตโตคูนโป สุดยอดผู้เล่น ซูเปอร์สตาร์ของเอ็นบีเอในตอนนี้ มาพร้อมกับ ธานาซิส พี่ชาย ที่เพิ่งคว้าแชมป์ร่วมกันในซีซั่นที่ผ่านมา และ อเล็กซ์ น้องชาย ที่กำลังเล่นอยู่ระดับจีลีก หรือ ลีกรองในปัจจุบันทีมทื่ 3 คือ ทีมคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 3 ผู้เล่นตัวแทนจากทีมเจ้าบ้านประจำศึกออลสตาร์ปีนี้นำโดย ดาริอุส การ์แลนด์ การ์ดดีกรีออลสตาร์ประจำซีซั่นนี้ อีวาน โมบลีย์ ฟอร์เวิร์ดดาวรุ่งพุ่งแรง ดีกรีดราฟต์อันดับ 3 และจาร์เร็ตต์ อัลเลน เซ็นเตอร์ตัวแกร่งของทีม จากที่ทีมคาวาเลียร์ส ทีมฟอร์มแรง สร้างเซอร์ไพรส์ ขึ้นมาอยู่หัตารางของเอ็นบีเออย่างเหนือความคาดหมายการแข่งขัน 3 Point Contest การโชว์ความแม่นโดยบรรดาสุดยอดผู้เล่นตัวยิงไกลระดับเทพของเอ็นบีเอในปัจจุบัน ที่ต้องมาวัดกันว่า ใครจะได้รับการยกย่องว่าชู๊ตแม่นที่สุดในฤดูกาลนี้ รับรองว่าผู้ชมต้องลุ้นกับการแข่งขัน เชียร์ผู้เล่นที่ตัวเองชอบให้ชนะการแข่งขัน โดยผลอาจออกมาอย่างสูสี แบบที่ตัดสินกันเพียงไม่กี่คะแนนเท่านั้นในวันอาทิตย์ จะปิดด้วยการแข่งขัน Slam Dunk Contest ไฮไลท์ของงาน ที่ผู้แข่งขัน จะโชว์ลีลาการยัดห่วงอันสวยงามให้ผู้ชมได้ตื่นตะลึงกัน รวมถึงมีการใช้อุปกรณ์ประกอบที่สร้างความสุขให้กับคนดูได้อย่างแน่นอนเช้าวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ศึกเอ็นบีเอ ออลสตาร์เกม ปีนี้ เราจะได้เห็นสุดยอดผู้เล่นอย่าง เลอบรอน เจมส์ ได้ร่วมทีมกับผู้เล่นขวัญใจมหาชนอย่าง สตีเฟ่น เคอร์รี่ รวมถึง ลูก้า ดอนซิช, ยานนิส อันเตโตคูนโป, เจมส์ ฮาร์เด้น และ คริส พอล ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมรวม 12 คน พบกับ ทีมที่นำโดย เควิน ดูแรนท์ มาพร้อมกับ นิโคล่า โยคิช เจ้าของรางวัล MVP ประจำฤดูกาลที่ผ่านมา และ จา มอร์แรนท์ การ์ดดาวรุ่งพุ่งแรงในฤดูกาลนี้การแข่งขันออลสตาร์เกม คือการรวมตัวของสุดยอดผู้เล่นจำนวน 24 คน มาโชว์ลีลาการเล่นที่เหนือชั้น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทั้งที่เข้ามาชมในสนาม รวมถึงผู้ชมจากทางบ้าน ซึ่งในฤดูกาลปกติ เราจะไม่มีทางได้เห็นการรวมตัวของผู้เล่นดาวดังแบบนี้แน่นอนในปัจจุบัน แม้ผู้เล่นพวกนี้ จะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันในฤดูกาลปกติ แต่พวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนอกสนาม ทำให้ผู้เล่นพวกนี้สามารถโชว์การเล่นที่เขาขากัน สร้างการเล่นแบบเหนือชั้น ให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจแน่นอนสมัคร Platinum HD Package และ Gold HD Package ให้คุณได้ชมครบ ทั้งบนทีวีกับทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3gU3HFq หรือ โทร. 02-700 -8000 กด 3วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. NBA Rising Star Game 09.00 น. – 11.00 น.วันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. NBA All Star Saturday Night 08.00 น. – 10.30 น.วันจันทร์ที่ 21 ก.พ. NBA All Star Game 08.00 น. – 11.00 น.