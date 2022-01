"ซุปเปอร์บอน" ส่องศึก ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ เล็งคู่แข่งรายต่อไป

"ซุปเปอร์บอน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตและนักชกยอดเยี่ยม วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ (มวยไทย/คิกบ็อกซิ่ง) แห่งปี 2564 เป็นอีกคนที่กำลังจดจ้องการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ศึกคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต อย่างไม่วางตาเมื่อมีสองนักชกไทย "สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง" และ "โจ ณัฐวุฒิ" ลงแข่งขันด้วย ซึ่งไม่แน่ว่าหนึ่งในสองคนนี้อาจเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดรายต่อไปของเขาก็ได้ก่อนที่การแข่งขันจะเกิดขึ้นในศึก ONE: ONLY THE BRAVE ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 28 ม.ค.นี้ ซุปเปอร์บอน จึงอาสามาเก็งผลว่าใครจะได้เป็นสองคนสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้"สำหรับคู่ของ สิทธิชัย กับ ดาวิต คิเรีย ผมมองว่าคู่นี้เป็นมวยสนุกและถูกคู่มากครับ แต่ถ้าให้เชียร์ ผมเชียร์ไปฝั่ง สิทธิชัย ครับ เพราะเคยชกชนะ ดาวิต มาก่อน และมองว่าจะยังเป็นฝ่ายเอาชนะได้ แต่ก็ต้องระวังในช่วงต้นเกม เพราะ ดาวิต เป็นมวยที่หมัดหนักมาก ถ้า สิทธิชัย ไม่โดนหมัด ดาวิต ในยกแรก ระยะยาวไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร สิทธิชัย น่าจะชนะได้ไม่ยากครับ""อีกคู่หนึ่งคือ โจ กับ ชิงกิซ ผมมองว่าถ้าในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ชิงกิซ ได้เปรียบ โจ อยู่นิดหนึ่ง เพราะ ชิงกิซ ประสบความสำเร็จมากมายในเวทีคิกบ็อกซิ่งและจัดอยู่ในเลเวลระดับสูง ซึ่งถือเป็นคู่ชกที่น่ากลัวคนหนึ่งเลย ผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่สูสีคู่คี่ ดูสนุกอีกคู่หนึ่ง เพราะ โจ เองก็เก่งเวลาชกกับต่างชาติ ชิงกิซ ก็สมน้ำสมเนื้อ ถ้าให้ผมทายผล ผมคิดว่า ชิงกิซ น่าจะชนะได้ แต่ถ้าให้เชียร์ ผมก็จะเชียร์ โจ ครับ"แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมศึก ONE: ONLY THE BRAVE ได้ในวันศุกร์ที่ 28 ม.ค.65 ซึ่งจะมีการไลฟ์สดคู่เรียกน้ำย่อยที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เริ่มเวลา 17.30 น. นอกจากนี้ ยังสามารถชมฟรีผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.