รูปปั้น "โคบี-จิอันนา" ตั้งตรงจุด ฮ.ตก รำลึกครบรอบเสียชีวิต 2 ปี

รูปปั้น โคบี ไบรอันท์ ตำนานแห่งศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA)กับ จิอันนา ลูกสาว ถูกสร้างไว้ตรงจุดเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของการเสียชีวิตผลงานประติมากรรมของ โคบี ความสูง 4 ฟุต สร้างขึ้นโดย แดน เมดินา ถูกนำมาตั้งไว้ที่จุดเกิดเหตุ เพื่อรำลึกโศกนาฎกรรมของวงการยัดห่วง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (26 ม.ค.) พร้อมระบุวันที่เกิดเหตุ และผู้เสียชีวิตรวม 9 คน ไว้ที่ฐานข้อความหนึ่งบนฐาน อ่านว่า "วีรบุรุษ มาแล้วจากไป แต่ตำนานคงอยู่ไปตลอดกาล (Heroes come and go but legends are forever"บุคคลมากมายมาร่วมไว้อาลัยตรงที่ตั้งของรูปปั้น ด้วยการวางดอกไม้, ของที่ระลึกต่างๆ เกี่ยวกับ แอลเอ เลเกอร์ส และภาพถ่าย โคบี กับ จิอันนา ไบรอันท์เมดินา เจ้าของผลงาน เผยต่อ "ทีเอ็มซี (TMZ)" สื่อของสหรัฐอเมริกา รูปปั้นหนัก 160 ปอนด์ ถูกติดตั้งไว้เพียงชั่วคราว และจะเคลื่อนย้ายวันพฤหัสบดี (27 ม.ค.) แต่คาดหวังว่า มหานคร ลอส แองเจลิส จะอนุญาตให้สร้างขนาดเท่าตัวจริง ติดตั้งแบบถาวรอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครทราบว่า ผลงานดังกล่าวถูกสร้างขึ้นตามคำขอของครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือไม่ เนื่องจากการอนุญาตของพวกเขามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดพิธีรำลึกทุกรูปแบบวาเนสซา ภรรยาหม้ายของ โคบี ดำเนินการฟ้องร้อง เทศมฯณฑล ลอส แองเจลีส กรณีเจ้าหน้าที่เผยแพร่ภาพกราฟิกสถานที่เกิดเหตุ