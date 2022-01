ได้เวลาพิสูจน์ตัวเอง "มงคลเพชร" จะเด็ด หรือ เสร็จ "แฮ็กเกอร์ตี" ศึก ONE: BAD BLOOD

"มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี" หนึ่งในจ่าฝูงแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กำลังจtได้กลับมาลงสังเวียนอีกครั้งในศึก ONE: BAD BLOOD ที่กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ก.พ.นี้ โดยมีนัดดวลฝีมือกับ "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" ยอดฝีมือมวยไทยจากแดนผู้ดีหลังจากไฟต์ล่าสุดที่สามารถเบียดเอาชนะ “อีเลียส มาห์มูดี” และชิงเก้าอี้อันดับ 4 ของแรงกิงมาได้สำเร็จเมื่อเดือนมิ.ย.64 มงคลเพชร ก็กลายเป็นหนึ่งในนักชกความหวังของค่ายเพชรยินดีฯ ที่มีโอกาสลุ้นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ซึ่งมีนักมวยระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" นั่งครองบัลลังก์อยู่หากดูจากผลงานที่ผ่านมาบนเวที ONE มงคลเพชร ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ผู้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น โดยนับจากเปิดตัวตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เขาจัดการคู่ต่อสู้ได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น “อเล็กซี เซเรพิซอส” จากนิวซีแลนด์, “โจเซฟ ลาซิรี” จากอิตาลี และ “ซก ที” (กาก้า แป๊ะมีนบุรี) จากกัมพูชา และล่าสุด "อีเลียส มาห์มูดี" จากแอลจีเรีย กำชัย 4 ไฟต์แบบไร้มลทินอย่างไรก็ตาม หลังจากการจากชัยชนะครั้งล่าสุดเหนือ อีเลียส มงคลเพชร ก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อเขาประกาศท้าชน รถถัง ในทันที โดยมีการตั้งคำถามว่าเขาเหมาะสมแล้วหรือยังที่จะขึ้นเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลก ณ ตอนนั้น โดยไม่ผ่านคู่แข่งคนอื่นในแรงกิงการกลับมาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ มงคลเพชร จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าจะสามารถไต่อันดับขึ้นไปชิงเข็มขัดกับ รถถัง ตามที่เขาตั้งใจหรือไม่ ซึ่งดูแล้วก็อาจไม่ใช่งานง่ายสำหรับเขาเท่าไหร่ที่ต้องมาเจอกับ "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" ผู้รั้งเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิงรุ่นนี้แฮ็กเกอร์ตี เป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาที่ติดตาม ONE เป็นอย่างดีเพราะเขาคือผู้โค่นบัลลังก์อดีตราชันย์รุ่นฟลายเวต "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว" ก่อนจะถูก รถถัง แย่งไปเข็มขัดไปในเวลาต่อมา นอกจากนั้น เขายังได้ชื่อว่าเป็นนักมวยต่างชาติที่ออกอาวุธมวยไทยได้เนียนตาและอันตรายไม่แพ้นักมวยไทยต้นตำรับ ปัจจุบัน เขากำสถิติชนะ 3 แพ้ 2 บนเวที ONE โดยความปราชัยทั้งสองครั้งเกิดจาก รถถัง เพียงคนเดียวเท่านั้นคงต้องติดตามลุ้นกันต่อไปว่า มงคลเพชร ผู้ไร้พ่ายจะฝ่าด่านอันตรายอย่าง แฮกเกอร์ตี และพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่ คำตอบรออยู่ในศึก ONE: BAD BLOOD ถ่ายทอดสด วันศุกรที่ 11 ก.พ.นี้ อย่าพลาดชม ติดตามรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th