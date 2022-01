เอ็นกานนู สุดอึดฮึดต้อนแต้ม เกน ป้องกันแชมป์รุ่นเฮฟวี่เวตศึก UFC 270

"The Predator" วัย 35 ปีที่ มีสถิติชนะ 16 และเป็นชนะแบบไม่ครบยกทั้งหมด และแพ้ 3 ป้องกันแชมป์กับรองแชมป์เบอร์ 1 อย่าง "Bon Gamin" วัย 31 ปี เจ้าของสถิติไร้พ่าย จากการชนะมาแล้ว 10 ไฟต์ติดต่อกัน ยกแรกและยกที่สอง เอ็นกานนู เป็นฝ่ายเดินตัดเวทีเข้าหา ในขณะที่ เกน ก็ทำได้ดีกับ การเข้าออกที่รวดเร็วออกอาวุธเข้าเป้า แต่ทำอะไรแชมป์โลก ยกที่ 3 เกน เตะสูงพลาดโดน เอ็นกานนู เทคดาวน์ก่อนควบคุมการต่อสู้ในรูปแบบภาคพื้นเวที สร้างความบอบช้ำให้ เกน จนหมดยกเข้าสู่ยกที่ 4 เอ็นกานนู เปลี่ยนแผนมาเล่นกราวน์เกมและจับเทคดาวน์ใส่ เกน ได้อีกถึง 2 ครั้ง เรียกได้ว่าโมเมมนตั้ม เทมาทางฝั่งของแชมป์โลกอย่าง เอ็นกานนู อย่างชัดเจน ยกสุดท้าย เกน พยายาม เร่ง และแม้จะเทคดาวน์ได้ และพยายามหักข้อเท้าใส่ เอ็นกานนู แต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ถนัด ครบ 5 ยกกรรมการรวมคะแนน พร้อมกับชูมือให้ ฟร็องซิส เอ็นกานนู เอาชนะคะแนน ซิรีล เกน ไปได้อย่างเป็นอกฉันท์ โดยนับเป็นการแพ้ครั้งแรกของ เกน ในเวที UFC และยังเป็นการชนะคะแนนครั้งแรกของ เอ็นกานนู ด้วยหลังป้องกันแชมป์ เจ้าของแชมป์โลกอย่าง เอ็นกานนู ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานของตัวเองว่า “ผมรู้ว่า เกน คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง แต่ผมก็แปลกใจที่เขาสู้จนจบครบยก ซึ่งผมรู้ว่าผมต้องทำอะไร ผมใจเย็น สงบสติอารมณ์และเชื่อมั่นในตัวเอง มันเป็นการเดินทางที่เหลือเชื่อมากๆ"รองคู่เอกเป็นการรีแมตช์ภาคที่ 3 ของการต่อสู้ของสองสุดยอดฝีมือของรุ่นฟลายเวตที่มีตำแหน่งแชมป์เป็นเดิมพัน ระหว่าง แบรนดอน โมเรโน่ เจ้าของแชมป์ชาวเม็กซิกัน พบกับ เดียเวซง ฟิเกวเรโด้ คู่ปรับเก่าจากบราซิล โดยการพบกัน 2 ครั้งก่อนหน้านี้ เสมอ1 ครั้งและล่าสุดเป็น "The Assassin Baby" แย่งแชมป์จาก "Deus da Guerra" ได้สำเร็จเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วสำหรับผลการแข่งขันในภาคที่ 3 ปรากฏว่า เดียเวซง ฟิเกวเรโด้ อาศัยการรักษาระยะที่แม่นยำกว่า รวมไปถึงเทคนิคการปล้ำ เป็นฝ่ายล้างตาเอาชนะ แบรนดอน โมเรโน่ พร้อมกับแย่งเข็มขัดแชมป์โลก UFC รุ่นฟลายเวตมาคาดเอวได้อีกครั้งคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวตฟร็องซิส เอ็นกานนู ชนะคะแนน ซีริล เกนรองคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตเดียเวซง ฟิเกวเรโด้ ชนะคะแนน แบรนดอน โมเรโน่รุ่นเวลเตอร์เวตมิเชล เปเรย์ร่า ลิม่า ชนะคะแนน อันเดร ฟีอัลโญรุ่นแบนตั้มเวตซาอิด นูร์มาโกเมดอฟ ชนะซับมิทชัน โคดี้ สเตมันน์ ยกที่ 1รุ่นเวลเตอร์เวตมิชาเอล โมราเลส ชนะ TKO เตรแว็ง ชิลส์ ยกที่ 1คู่ประกอบรายการรุ่นแบนตั้มเวตวิคเตอร์ เฮนรี่ ชนะคะแนน ราโอนี่ บาร์เซลอสรุ่นเวลเตอร์เวตแจ็ค เดลล่า มัดดาเลน่า ชนะ TKO พีท โรดริเกวซ ยกที่ 1รุ่นแบนตั้มเวตโทนี่ กราเวลี่ย์ ชนะคะแนน ไซม่อน โอลิเวียร่ารุ่นไลต์เวตแมตต์ เฟรโวล่า ชนะ TKO เจนาโร บัลเดส ยกที่ 1คู่ก่อนรายการรุ่นสตรอว์เวตหญิงซิลวาน่า ฮัวเรซ ชนะซับมิทชัน วาเนสซ่า เดโมปูลอส ยกที่ 1รุ่นฟลายเวตหญิงจัสมิน จาซูดาวิซิอุส ชนะคะแนน เคย์ แฮนเซ่นสำหรับรายการต่อไปของศึก UFC จะเป็นการต่อสู้ในรายการ UFC FIGHT NIGHT: HERMANSSON VS STRICKLAND โดยคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวต ระหว่าง แจ็ค เฮอร์แมนส์สัน พบกับ ฌอน สตริคค์แลนด์ ณ สังเวียน UFC APEX ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ คู่หลักเริ่ม 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/node/116169