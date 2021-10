"ชบาแก้ว" ร่วมสาย "จิงโจ้-ปินส์-อิเหนา" ชิงแชมป์เอเชีย 2022

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ เอเชีย รอบสุดท้าย (2022 AFC Women’s Asian Cup) จะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565โดยการจับสลาก แบ่งสายจะมีขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ประเทศมาเลเซีย เวลา​ 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ปรากฎว่า ทีมชาติไทย ต้องอยู่ในกลุ่ม บี ร่วมกับ ออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซียกลุ่ม เอ : อินเดีย (เจ้าภาพ), จีน, ไต้หวัน และ อิหร่านกลุ่ม บี : ออสเตรเลีย, ไทย, ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซียกลุ่ม ซี : ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เวียดนาม และ เมียนมาการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะนำ อันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม และอันดับ3 ที่ดีที่สุดอีก 2 ทีม ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศโดยโปรแกรมของฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทย มีดังนี้21 มกราคม 2565 ไทย พบ ฟิลิปปินส์24 มกราคม 2565 อินโดนีเซีย พบ ไทย27 มกราคม 2565 ออสเตรเลีย พบ ไทยโดยรอบ ก่อนรองชนะเลิศ จะมี 5 ทีม ที่จะผ่านเข้ารอบไปฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติ 4 ทีมที่เข้ารอบรองไปฟุตบอลโลกแน่นอน รวมถึงรอบเพลย์ออฟสำหรับอันดับที่ 5 หรืออันดับที่ 6 และอีก2ทีม ที่แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ และแพ้ในรอบ เพลย์ออฟจะต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟรวมกับอีก 9 ประเทศทั่วโลก เพื่อชิงตั๋วอีก3ใบสุดท้าย สู่ฟุตบอลโลกกรณีที่ 1 : หากออสเตรเลียไม่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ ตกรอบแรก 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติ ส่วน 4 ทีมผู้แพ้รอบก่อนรองชนะเลิศ จะเข้าสู่รอบรอบแก้ตัว แบ่งเป็น(M1): QF แพ้1 vs QF แพ้2(M2): QF แพ้3 vs QF แพ้ 4ทีมที่ชนะใน (M1) และ (M2) จะต้องมาพบกัน เพื่อหาผู้ชนะไปฟุตบอลโลกปี 2023 ส่วนผู้แพ้รอบนี้ จะต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟอินเตอร์คอนเฟเดอเรชัน ในขณะที่ทีมที่แพ้ใน (M1) จะต้องพบ (M2) ผู้ชนะจะได้เล่นเพลย์ออฟอินเตอร์คอนเฟเดอเรชันกรณีที่ 2 : หากออสเตรเลียเข้ารอบรองชนะเลิศ 3 ทีมที่เหลือที่เข้ารอบรองชนะเลิศ (ไม่รวมออสเตรเลีย) จะผ่านเข้ารอบไปฟุตบอลโลก 2023 ส่วน 4 ผู้แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศจะต้องเล่นเพลย์ออฟ(คู่ที่ 1): ผู้แพ้ QF1 vs ผู้แพ้ QF3(คู่ที่ 2): ผู้แพ้ QF2 vs ผู้แพ้ QF4ผู้ชนะทั้ง 2 คู่ จะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ในขณะที่ผู้แพ้ทั้ง 2 ทีมจะได้เล่นเพลย์ออฟอินเตอร์คอนเฟเดอเรชันกรณีที่ 3 : หากออสเตรเลียแพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ 4 ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ จะได้ไปฟุตบอลโลก 2023 ส่วนอีก 3 ทีมที่เหลือ ที่แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ (ไม่รวมออสเตรเลีย) จะเล่นแบบ 3 ทีมพบกันหมด ทีมที่มีคะแนนมากที่สุด จะเข้ารอบฟุตบอลโลกปี 2023 ในขณะที่ 2 ทีมที่เหลือ ต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟอินเตอร์คอนเฟเดอเรชัน