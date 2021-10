"ซุปเปอร์บอน" โกอเมริกา หลังน็อก "เปโตรเซียน" คว้าแชมป์โลก ONE

อัปเดตความเคลื่อนไหว ซุปเปอร์บอน หลังจากโค่นตัวพ่ออย่าง "จอร์จิโจ เปโตรเซียน" ด้วยลูกเตะก้านคอบันลือโลก ผงาดคว้าแชมป์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตได้สำเร็จในศึก ONE: FIRST STRIKE เมื่อ 15 ต.ค.64 เจ้าตัวก็บินลัดฟ้าสู่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมเป็นวิทยากรสัมนาการฝึกมวยไทยพร้อมกับท่องเที่ยวและพักผ่อนไปในตัวนักชกชาวพัทลุง วัย 31 ปี ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมเพื่อพบปะพูดคุยกับแฟนคลับหลังได้แชมป์พร้อมบอกข่าวการเดินทางครั้งนี้ โดยเผยว่าจะไปสมทบกับ "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" ที่เดินทางไปแล้วล่วงหน้าหลังจากคว้าชัยในศึก ONE: REVOLUTION เมื่อ 24 ก.ย.ที่ผ่านมาในโอกาสนี้ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ยังได้เข้ามาแสดงความยินดีในไลฟ์สดกับ ซุปเปอร์บอน ในฐานะชาวพัทลุงเหมือนกันอีกด้วยซุปเปอร์บอน และ เพชรทนง รุ่นพี่รุ่นน้องคู่ซี้ มีกำหนดเดินสายเป็นวิทยากรในการสัมนาการฝึกมวยไทยตามเมืองต่างๆ ในอเมริกาเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยมีแฟนกีฬาที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยให้ความสนใจลงสมัครฝึกวิชาจากยอดฝีมือชาวไทยทั้งสองจำนวนมาก พร้อมกันนั้นทั้งคู่ก็จะถือโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากการฝึกซ้อมอย่างหนักมาเป็นปี