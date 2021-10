เปิดฤดูกาล “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2021” ขับเคี่ยว 2 สนามสุดมัน ที่บุรีรัมย์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดการแข่งขัน “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2021” สนามที่ 1 และ 2 ในคอนเซปต์ “Spirit to push the limits” หรือ “ความกล้าที่จะข้ามขีดจำกัด” โดยมี มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ร่วมเปิดงานระหว่างวันที่ 8 -10 ตุลาคม 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมีเหล่านักแข่งร่วมลงสนามชิงชัยใน 4 รุ่นการแข่งขัน ท่ามกลางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดเปิดฤดูกาลแข่งขันวันเมคเรซสุดมันส์สมการรอคอย เมื่อทัพนักแข่งทั้งหน้าใหม่และมือเก๋า ต่างพร้อมลงชิงชัยเพื่อลุ้นแชมป์ซึ่งครั้งนี้เป็นการเก็บคะแนนสำหรับเรซที่ 1 และ 2 ใน 4 รุ่นการแข่งขัน ประเดิมลงสนามก่อนในรุ่น วีออส เลดี้ วันเมคเรซ ที่มีนักแสดงสาว “มารี เบรินเนอร์” สังกัด โตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม ลงสนามด้วย ผลการแข่งขันปรากฏว่าเรซที่ 1 จบการแข่งขันอันดับ 1 กมลชนก บุญคร่ำ หมายเลข 199 จากทีม Sittipol Group, อันดับ 2 สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 195 จากทีม NEXZTER PACO SINGHA SITTIPOL RACING TEAM, อันดับ 3 สาวิตรี กวางแก้ว หมายเลข 138 จากทีม Idemitsu Racing Team Thailand, อันดับ 4 ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 188 จากทีม TMC-DRIVE68 BY WOOT BANG BON3 และอันดับ 5 สุดารักษ์ พงศ์อายุกูล หมายเลข 155 จากทีม Nocnoc SCG BY WOOTBANGBON การแข่งขันในเรซที่ 2 อันดับ 1 สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 195 จากทีม NEXZTER PACO SINGHA SITTIPOL RACING TEAM, อันดับ 2 กมลชนก บุญคร่ำ หมายเลข 199 จากทีม Sittipol Group, อันดับ 3 สุดารักษ์ พงศ์อายุกูล หมายเลข 155 จากทีม Nocnoc SCG BY WOOTBANGBON, อันดับ 4 ณัฐนิช สมิตชาติ หมายเลข 158 จากทีม KS Team Thailand และอันดับ 5 พักตร์ชนกม์ พศวัตพงศ์ หมายเลข 123มาลุ้นกันต่อในรุ่น วีออส วันเมคเรซ ที่ปีนี้มีทั้งหนุ่มๆ นักแข่งหน้าใหม่ลงสนามกันมาก รวมถึงนักแสดงหนุ่ม ปังปอนด์-อัครวุฒิ สังกัด โตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม ลงสนามครั้งแรก และมีนักแข่งหญิงหนึ่งเดียว นีเน่-เมฆรัชคีฏาก์ ที่ขยับรุ่นขึ้นมาร่วมลงสนาม งานนี้ขับเคี่ยวกันสุดมันส์ จบการแข่งขันเรซที่ 1 ผลปรากฏว่าอันดับ 1 ขึ้นนำม้วนเดียวจบ คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ หมายเลข 98 , อันดับ 2 ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ หมายเลข 99 จากทีม Super Club Racing Team, อันดับ 3 ภูรีภัทร ลีฬหนันทน์ หมายเลข 68 จากทีมTMC-DRIVE68 BY WOOT BANG BON3, อันดับ 4 ณัฐนันท์ คฤโฆษ หมายเลข 23 จากทีม Nexzter S-Oil By Super Oil Thailand และอันดับ 5 ภาคิน เพ็ชรเกษม หมายเลข 66 จากทีม TMC DRIVE68 BY WOOTBANGBON3 การแข่งขันในเรซที่ 2 อันดับ 1 ณัฐวุฒิ สิทธิ์คำทับ หมายเลข 38 จากทีม Nexzter TKSMOTORSPORT, อันดับ 2 บัณฑิต ลัดดาแย้ม หมายเลข 19 จากทีม WISE & TKS Motorsport , อันดับ 3 ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ หมายเลข 99 จากทีม Super Club Racing Team, อันดับ 4 อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ หมายเลข 26 จากทีม B-quik Racing และอันดับ 5 ณัฐนันท์ คฤโฆษ หมายเลข 23 จากทีม Nexzter S-Oil By Super Oil Thailandมันส์ต่อเนื่องกับการแข่งของนักขับรุ่นใหญ่ ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ กับบทพิสูจน์ของกระบะสายพันธุ์แกร่ง กับช่วงล่างที่หนึบและสมรรถนะที่แรงสุด ผลปรากฏว่าในเรซที่ 1 จบการแข่งขันอันดับ 1 สมร มะปะเข หมายเลข 9 จากทีม GT. Residene & Mana Café Buriram, อันดับ 2 ประพจน์ ชื่นวิจิตร หมายเลข 31 จากทีม Vazoma-x motul nexzter racing by ruk team และอันดับ 3 เขมรัช ขอนพุดซา หมายเลข 95 จากทีม บุญธรรมออโต้เซอร์วิสอุตรดิตถ์ทีม การแข่งขันในเรซที่ 2 อันดับ 1 เอกสิทธิ์ นามแสงผา หมายเลข 2 จากทีม Skzic Tunebyaot Racing Team, อันดับ 2 พิตติพล พรหมโชติกุล หมายเลข 85 จากทีม Nexzter paco racing team และอันดับ 3 ปรม พวงงาม หมายเลข 54 จากทีม Carzanova Racing Teamปิดท้ายการแข่งขันด้วยรุ่น โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่ดีกรีความเข้มข้นสะใจเพิ่มยิ่งขึ้นเพราะเป็นการขับเคี่ยวจากนักแข่งรุ่นใหม่แชมป์ประจำปี 5 อันดับแรกจากรุ่นวีออส วันเมคเรซ มาท้าสปีดกับนักแข่งรุ่นพี่ สู้กันสุดใจก่อนจะจบไปแบบลุ้นทุกวินาที ในเรซที่ 1 จบการแข่งขันอันดับ 1 เพียว หงษ์ปาน หมายเลข 100 จากทีม Sittipol Group, อันดับ 2 Kentaro Chiba หมายเลข 3, อันดับ 3 พิมพ์พัณ หงษ์ปาน หมายเลข 101 จากทีม Sittipol Group, อันดับ 4 สุรศักดิ์ ดาเก็ง หมายเลข 22 จากทีม Nexzter Racing Team และอันดับ 5 พีรกานต์ เงินมีศรี หมายเลข 77 จากทีม Super Club Racing Team การแข่งขันในเรซที่ 2 อันดับ 1 เพียว หงษ์ปาน หมายเลข 100 จากทีม Sittipol Group, อันดับ 2 พีรกานต์ เงินมีศรี หมายเลข 77 จากทีม Super Club Racing Team, อันดับ 3 ธีรุตม์ บุญอิต หมายเลข 7 จากทีม Super Club Racing Team, อันดับ 4 สุรศักดิ์ ดาเก็ง หมายเลข 22 จากทีม Nexzter Racing Team และอันดับ 5 Kentaro Chiba หมายเลข 3และพิเศษสำหรับปีนี้นักแข่งที่มีคะแนนสะสมรวม 4 สนาม สูงสุดเป็นลำดับที่1-3 ของทุกรุ่นการแข่งขัน จะได้รับการสนับสนุนจากรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport รับสิทธิ์เข้าแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งกับทีม Toyota Gazoo Racing Team Thailand ลงสนามสู้ศึกรถยนต์ทางเรียบแบบมาราธอน Idemitsu 1500 Super Endurance ในช่วงเดือนธันวาคมนี้อีกด้วยภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมความสนุกสำหรับแฟนๆ กีฬามอเตอร์สปอร์ต ร่วมฉลองความสำเร็จกับโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ แชมป์โลก 2 ปีซ้อน จากรายการ ADAC Total 24h-Race Nürburgring ที่มาลงสนามโชว์สมรรถนะของรถแข่งและทีมแข่งรถระดับมืออาชีพ พิเศษสุดกับกิจกรรม "Hilux Revo Racing Mania" รวมพลคนรักรีโว่ สัมผัสประสบการณ์บนสนามแข่งที่ได้มาตรฐานระดับโลก และสนุกไปกับเครื่องSimulator ที่จำลองการขับ Corolla Altis GR Sport เสมือนอยู่ในสนามแข่งระดับโลกนูร์เบอร์กริง TGR GT Cup เอาใจสาย E-Motorsport สุดฮิตกับ GR SUPRA ในบรรยากาศสนามฟูจิ สปีดเวย์ มี้ทแอนด์กรี๊ดกับนักแข่งนำทีมโดย 2 นักแข่งดาราจาก Toyota Racing Star Team “มารี เบรินเนอร์” และ “ปังปอนด์-อัครวุฒิ”ร่วมติดตามความสนุกของการแข่งขัน “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021” สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และแฟนๆ ยังสามารถชมการแข่งขันย้อนหลัง และภาพบรรยากาศความสนุกเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand