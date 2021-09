"ทรูวิชั่นส์" คว้าลิขสิทธิ์ครบทุกกีฬาชั้นนำ ทั้ง เทนนิส, กอล์ฟ, โมโตจีพี และอีสปอร์ต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำจุดแข็งด้านคอนเทนต์กีฬาดังภายใต้คอนเซ็ปต์ King of Sports ถ่ายทอดสดรายการกีฬาระดับเวิลด์คลาสอย่างต่อเนื่องทาง 23 ช่องกีฬา จุใจทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยในแต่ละเดือนจะมีคอนเทนต์กีฬาดังหลากหลายประเภทสลับสับเปลี่ยนให้คอกีฬาได้รับชมอย่างเต็มอิ่มตลอดปีล่าสุดเสริมแกร่งด้วยการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายเดียวในไทยทั้ง ศึกอเมริกันเกมเอ็นเอฟแอลฤดูกาลใหม่ 2021/22, กอล์ฟ ไรเดอร์คัพ, ศึกมวยกรง 8 เหลี่ยม ยูเอฟซี, ศึกยัดห่วง เอ็นบีเอ ฤดูกาลใหม่ 2021/22 พร้อมเสริมทัพคอนเทนต์ให้คอกีฬาได้เต็มอิ่มกับอีก 3 ช่องกีฬาเด็ด ได้แก่ ช่อง SPOTV (ช่อง 689) และ SPOTV2 (ช่อง 690) ช่องกีฬาอันดับ 1 จากแดนกิมจิ ที่รวบรวมกีฬาสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ที่นี่ที่เดียว อาทิ เทนนิส วินเบิลดัน, เทนนิส ยูเอส โอเพ่น, โมโตจีพี เวิลด์ แชมเปียนชิพ, กอล์ฟ ดิโอเพ่น แชมเปียนชิพ วีเมนส์ โอเพ่น แชมเปียนชิพ และซีเนียร์โอเพ่น แชมเปียนชิพ กอล์ฟ รายการเมเจอร์, และช่อง True Gaming UP (ช่อง 680) เหล่าเกมเมอร์พลาดไม่ได้ เต็มอิ่มทุกอรรถรสกับช่องกีฬา e-sport ครั้งแรกของไทยที่รวมการแข่งขันกีฬา e-sport นอกจากนี้ทรูวิชั่นส์ยังคงความเป็นเจ้าแห่งศึกลูกหนังลีกที่ดีที่สุด ครบทุกการถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลรายการดังและมากที่สุดในไทยมากถึง 8 ลีก 10 ถ้วย กว่า 1,500 แมตช์ เรียกได้ว่าที่สุดแห่งกีฬาต้องทรูวิชั่นส์ที่เดียวเท่านั้น มากที่สุด ครบสุดทุกประเภทกีฬาชั้นนำของโลกนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ทรูวิชั่นส์ได้สรรหาคอนเทนต์กีฬายอดนิยมจากทั่วโลกมานำเสนอให้กับสมาชิกที่ชื่นชอบกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2564 ทั้งกีฬาระดับเวิลด์คลาส เอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ กีฬาที่หาชมได้ยาก กีฬายอดฮิตอย่างศึกลูกหนัง “พรีเมียร์ลีก อังกฤษ” สุดยอดแห่งลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก ยิงครบทั้ง 380 แมตช์ ตลอดฤดูกาล ทรูวิชั่นส์ถือเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดรายการกีฬาที่ครบสุดทุกประเภทกีฬาชั้นนำของโลกเลยก็ว่าได้ ล่าสุดโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำการถ่ายทอดสดกีฬาทั้งไทยและเทศ "คิง ออฟ สปอร์ตส์" คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล ฤดูกาลใหม่ 2021/22 เทนนิส แกรนด์สแลม, โมโตจีพี ให้คอกีฬารับชมอย่างจุใจทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ยังมีคอนเทนต์กีฬาใหม่ๆ จาก 3 ช่องกีฬาได้แก่ ช่อง True Gaming UP (ช่อง 680) เหล่าเกมเมอร์พลาดไม่ได้ เต็มอิ่มทุกอรรถรสกับช่องกีฬา e-sport ครั้งแรกของไทยที่รวมการแข่งขันกีฬา e-sport มากที่สุดจากทั่วโลก ช่อง SPOTV (ช่อง 689) และ SPOTV2 (ช่อง 690) ช่องกีฬาดังจากแดนกิมจิ ที่รวบรวมกีฬาสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ที่นี่ที่เดียว ทำให้ปัจจุบันทรูวิชั่นส์มีคอนเทนต์กีฬายอดนิยมและหลากหลายประเภทให้รับชมทาง 23 ช่องกีฬา นอกจากนี้ยังเพิ่มทางเลือกและช่องทางในการรับชมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ กับช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ทรูวิชั่นส์มั่นใจว่าด้วยความหลากหลายและครบครันของคอนเทนต์กีฬาดังที่สลับสับเปลี่ยนมาให้คอกีฬาได้รับชมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 นี้ จะสามารถตอบโจทย์สมาชิกได้อย่างแน่นอน”นายอรรถพล ณ บางช้าง หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านดิจิทัล คอนเทนต์ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด “ทรูวิชั่นส์ ได้ให้ความสำคัญกับการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์กีฬาชั้นนำมาโดยตลอด เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ชื่นชอบ และนิยมรับชมรายการกีฬา สำหรับปีนี้ก็ยังคงเอาใจแฟนกีฬาอันแน่นคอนเทนต์กีฬาระดับโลกให้ได้รับชมและเชียร์สะใจเหมือนอยู่ขอบสนาม รวมทั้งคัดสรรสุดยอดทีมนักพากย์กีฬามืออาชีพของไทยมาร่วมเพิ่มอรรถรสในการรับชมกีฬามากยิ่งขึ้น และล่าสุดในเดือนตุลาคมนี้ ทรูวิชั่นส์ ภูมิใจนำเสนอ 3 ช่องกีฬาใหม่ ที่รวมเอ็กซ์คลูซีฟ คอนเทนต์กีฬาที่หาชมที่ไหนไม่ได้ต้องทรูวิชั่นส์ที่เดียวเท่านั้น ได้แก่ ช่อง SPOTV (ช่อง 689) และ SPOTV2 (ช่อง 690) ช่องกีฬาอันดับ 1 ของเกาหลี ที่มีความโดดเด่นในด้านรายการกีฬาชั้นนำระดับโลก และการผลิตรายการที่ล้ำสมัย มาเอาใจแฟนกีฬาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ อีกทั้งเป็นช่องกีฬาระดับภูมิภาคยุคใหม่ที่มีรายการแข่งขันที่น่าสนใจ และหลากหลายทั้ง เทนนิส วินเบิลดัน แกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก ที่เหล่านักเทนนิสอาชีพทุกคนใฝ่ฝันอยากคว้าแชมป์ เทนนิส ยูเอส โอเพ่น ที่สุดของความยิ่งใหญ่บนฮาร์ดคอร์ทสนามฟลัชชิ่ง เมโดว์ส ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนเชียร์อยู่ขอบสนามต่อด้วยสุดยอดมอเตอร์สปอร์ต โมโตจีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ รายการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกที่แฟนๆ ทั่วโลกชื่นชอบ รับชมต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงฤดูกาล 2022 ครบทั้งปี 18 เรซทุกทวีปทั่วโลก รวมทั้งที่บุรีรัมย์ด้วย ไม่เพียงเท่านี้ยังมี กอล์ฟ ดิโอเพ่น แชมเปียนชิพ วีเมนส์ โอเพ่น แชมเปียนชิพ และซีเนียร์ โอเพ่น แชมเปียนชิพ พร้อมกับนำ WTT เวิลด์เทเบิลเทนนิส มาถ่ายทอดสดครั้งแรกในประเทศไทย และกีฬาสุดฮอตของประเทศเกาหลีอย่าง KOVO Korean Volleyball วอลเลย์บอลลีกอาชีพเกาหลีทั้งทีมชายและทีมหญิง, Korean Basketball League บาสเกตบอลลีกของเกาหลีประเภททีมชาย และ Korean Baseball Organization (KBO)มันกันต่อกับ ช่อง True Gaming UP(ช่อง 680) เหล่าเกมเมอร์พลาดไม่ได้ช่องเดียวในไทยที่รวม คอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬา e-sport จากทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน เนื่องจากปัจจุบัน e-sport ได้รับความนิยมจากทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ทรูวิชั่นส์จึงได้นำ e-sport เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยที่มีช่องรายการ e-sport นอกจากนี้ยังเตรียมระเบิดศึกมวยกรง 8 เหลี่ยม ยูเอฟซี ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานชั้นนำของโลก ซึ่งทรูวิชั่นส์คว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเพียงรายเดียวในไทย รวมปีละกว่า 40 รายการ รวมทั้ง UFC PPV และ Fight Night พร้อมกับรายการ UFC Countdown และ UFC Connected ยิงสดทุกสัปดาห์ตลอดเดือนตุลาคม ประเดิมสังเวียนแรก 3 ตุลาคมนี้ ทางทรูสปอร์ต เอชดี3 (ช่อง 668)”สำหรับไฮไลท์โปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันประจำเดือนตุลาคมที่ทรูวิชั่นส์เตรียมไว้เอาใจคอกีฬา ดังนี้• ทรูพรีเมียร์ลีก คอลูกหนังพลาดไม่ได้ เชียร์สะใจกับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ วันที่ 3 ตุลาคมนี้ เวลา 22.30 น. "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล ขอเขย่าบัลลังก์แชมป์ของยอดทีมอย่าง "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยิงสดทางช่อง True Premier Football HD1 (600) และ 24 ตุลาคมนี้ เวลา 22.30 น. แมตช์แห่งปีที่ทุกคนรอคอย “ศึกแดงเดือด” การโคจรมาเจอกันอีกครั้งของ 2 ทีมยักษ์ใหญ่ หงส์แดง “ลิเวอร์พูล” ปะทะ ผีแดง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ทางช่อง True Premier Football HD1 (600)• ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ• ฟุตบอลถ้วยยุโรป ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม และถ้วยรอง ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก รอบแบ่งกลุ่ม• แบดมินตัน โทมัส คัพ-อูเบอร์ คัพ 2021 ชิงแชมป์โลก ประเภททีมชายและทีมหญิง สดจากประเทศเดนมาร์ก ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยในวันที่ 9-17 ตุลาคม 2564 ทางทรูสปอร์ต เอชดี 3 (ช่อง 668), ทรูสปอร์ต เอชดี 2 (ช่อง 667)• ศึกอเมริกันเกม เอ็นบีเอ ฤดูกาลใหม่ 2021/22 สะใจทุกรอบจนถึงรอบไฟนอลล์ เริ่มเปิดฤดูกาล 20 ตุลาคมนี้ ยิงสด 7เกมส์/สัปดาห์ ทางเอ็นบีเอ ทีวี (ช่อง 674), ทางทรูสปอร์ต เอชดี (ช่อง 666)• ศึกมวยกรง ยูเอฟซี เริ่มระเบิดความมัน 3 ตุลาคมนี้ คู่แรก Santos พบ Walker ทางทรูสปอร์ต เอชดี 3 (ช่อง 668)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสมาชิกทรูวิชั่นส์ ได้ที่โทร. 02-700-8000, ทรูช็อป, ทรูพาร์ทเนอร์, ตัวแทนทรูวิชั่นส์ทั่วประเทศหรือwww.truevisions.co.th