“ซุปเปอร์เล็ก” สร้างบ้านในฝันพร้อมสานต่อค่ายมวยของตัวเอง

หลังจากแต่งงานกับ “ใบเตย” ชิษณุชา ภาชะโน ลูกสาวคนสวยของ “ปืนไทย ปิ่นสินชัย” อดีตนักมวยไทยชื่อดัง ซุปเปอร์เล็ก ก็ตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อสร้างครอบครัวอย่างขะมักขเม้นซุปเปอร์เล็ก ประสบความสำเร็จสูงสุดในวงการมวยไทยในฐานะแชมป์เวทีลุมพินีและได้รับรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2555 ส่งให้เขาก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่าง วัน แชมเปียนชิพ และเขาก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยมโดยคว้าชัยชนะถึง 4 ไฟต์รวดตั้งแต่นัดแรก ก่อนได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต โดยปัจจุบันติดท็อป 5 ของแรงกิง ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันการได้ชกบนเวที ONE ทำให้ ซุปเปอร์เล็ก มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยเขาค่อย ๆ เก็บหอมรอมริบมาเรื่อย ๆ จนวันนี้เขามีเงินพอที่จะสร้างบ้านในฝันสำหรับครอบครัวได้สมใจล่าสุด ซุปเปอร์เล็ก และภรรยาได้ทำพิธีลงเสาเอกบ้านใหม่บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ใน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ไปเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดย ซุปเปอร์เล็ก เล่าว่า“พ่อตาแม่ยาย ท่านให้ที่ดินมาครับ ท่านคงเห็นว่าผมกับใบเตยมีความรับผิดชอบแล้ว และไม่อยากให้ไปอยู่ที่ไหนไกล ๆ จะได้ดูแลท่านด้วย บ้านหลังนี้ ผมให้สถาปนิกซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อตาช่วยออกแบบบ้านให้ในงบประมาณ 2.5 ล้านบาท และคาดว่าจะเสร็จอีก 6 เดือนข้างหน้าครับ”นอกจากนี้ ซุปเปอร์เล็ก ยังเดินหน้าทำค่ายมวยชื่อ “สามเอ & ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” ที่ตนร่วมลงทุนกับ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เขยผู้พี่ที่มีความฝันเดียวกัน โดยในขณะที่ สามเอ ทำงานเป็นครูมวยที่ค่ายอีโวลฟ์ สิงคโปร์ นั้นเขาก็รับหน้าที่ดูแลจัดการค่ายมวย โดยเปิดรับนักมวยรุ่นเยาว์และหลานๆ ให้เข้ามาฝึกซ้อมพร้อมทั้งสนับสนุนให้ออกตระเวนชกตามเวทีภูธรเพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระของครอบครัว ทั้งยังปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีอาชีพสุจริต สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองด้วย