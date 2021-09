"คาเนโล" ฉุนเจอด่าแม่ หวิดวางมวย "แพลนท์" ก่อนชิงแชมป์ 4 สถาบัน

Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE— Canelo Alvarez (@Canelo) September 21, 2021

งานแถลงข่าวไฟต์หยุดโลก เดือนพฤศจิกายนนี้ กลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาท หลัง คาเล็บ แพลนท์ พาดพิงถึงแม่ของ ซาอูล อัลวาเรซ นักชกชาวเม็กซิกันซาอูล วัย 31 ปี เตรียมฟาดปาก แพลนท์ นักชกไร้พ่ายชาวอเมริกัน เดิมพันตำแหน่งราชารุ่นซูเปอร์-มิดเดิลเวต ที่เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ การ์เดน อารีนา มหานครลาส เวกัส วันที่ 6 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น สหรัฐอเมริกาแพลนท์ วัย 29 ปี ครองเข็มขัด สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF)ส่วน "คาเนโล" เป็นเจ้าของแชมป์ 3 สถาบัน สภามวยโลก (WBC), สมาคมมวยโลก (WBA) และ องค์กรมวยโลก (WBO)ผู้ชนะของไฟต์ ซึ่งขนานนามว่า "On the Road to Undispute" จะกลายเป็นแชมป์ 4 สถาบันคนแรกในประวัติศาสตร์ของรุ่น ซูเปอร์-มิดเดิลเวตแพลนท์ สมญา "สวีท แฮนด์ส" สถิติชนะ 21 ไฟต์รวด (12 น็อกเอาท์) ขณะที่ คาเนโล ชนะ 56 เสมอ 2 แพ้ 1 (38 น็อกเอาท์)หลังเกิดเหตุ คาเนโล โพสต์คลิปวิดีโอบน "ทวิตเตอร์" สื่อสังคมออนไลน์ และอ้างว่าต้นเหตุเกิดจาก แพลนท์ พาดพิงถึงแม่ของตัวเอง