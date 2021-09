มอเตอร์สปอร์ตไทยคลายล็อก! OR BRIC Superbike เปิดฤดูกาล 2021 ประเดิมสนามแรก 17-19 ก.ย.นี้

มอเตอร์สปอร์ตไทยได้เฮ หลังได้ไฟเขียวให้กลับมาแข่งอีกครั้ง ประเดิมด้วยศึกสองล้ออันดับหนึ่งของไทย รายการ “โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021” เข้มข้นกว่าเดิม กับ 4 สนาม 5 เรซ ทัพนักแข่งระดับเอเชียเข้าร่วมชิงชัย ดวลสนามแรก 17-19 ก.ย.นี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จำกัดผู้ชม 25% ของความจุสนาม นักแข่ง-บุคลากร-ผู้ชม ต้องฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข ดำเนินการจัดภายใต้มาตรการสาธารณสุขขั้นสูงสุดบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ผนึกกำลัง สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ สังเวียนความเร็วเวิลด์คลาส ระเบิดศึกสองล้อชิงแชมประเทศไทย รายการ OR BRIC Superbike 2021 (โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021) ภายใต้แนวคิด “RISE OF THAI HERO” การฟื้นคืนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของฮีโร่นักแข่งไทย จัดงานแถลงข่าวในรูปแบบออนไลน์ Online PRESS CONFERENCE โดยมีตัวแทนภาครัฐเอกชน ผู้สนับสนุนและนักกีฬาสองล้อ เข้าร่วมการแถลงข่าวคึกคักนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย หรือ กกท. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กกท.ผลักดันให้การแข่งขันกีฬาใหญ่สามารถกลับมาจัดได้อีกครั้ง โดยหลายรายการประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบของการจัดกีฬาระดับโลก ส่วนกีฬามอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราต้องหยุดชะงักจากการแพร่ระบาด ทำให้กิจกรรมและการแข่งขันถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ซึ่งการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย อย่าง OR BRIC Superbike นับได้ว่าเป็นรายการสำคัญของนักแข่งไทยก่อนที่จะมีโอกาสลงสู่สนามระดับนานาชาติ จึงพิจารณาให้สามารถจัดการแข่งขันได้ แบบจำกัดจำนวนผู้ชม และการเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด โดย กกท.จัดสรรวัคซีนให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทำให้นักกีฬา บุคลากรกีฬา วงการกีฬากีฬาอาชีพกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า การเปิดฤดูกาล 2021ในครั้งนี้ ในส่วนของฝ่ายจัดต้องเตรียมการอย่างหนัก เพื่อให้มอเตอร์สปอร์ตสามารถกลับมาแข่งขันอีกครั้งอย่างปลอดภัยที่สุด ใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเทียบเท่ากับมาตรฐานการจัดแข่งกีฬาในระดับนานาชาติ ภายใต้มาตรการสาธารณสุขของจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้ผู้ที่จะเข้ามาในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นนักแข่ง ทีมแข่ง เจ้าหน้าที่ จะต้องฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มหรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดส อย่างน้อย 14 วัน, เข้าพักในสถานที่กักกันแบบองค์กร, ผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนการแข่งขัน 1 วัน ส่วนผู้ชมจำกัดผู้ชม 25% ของความจุสนาม จะต้องฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มหรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดส อย่างน้อย 14 วัน, ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด, งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ทุกชนิด“ในปีนี้ทีมแข่งต่างๆเห็นถึงความสำคัญในรายการแข่งขันประเทศ ว่าเป็นเวทีที่จะตัดสินความยิ่งใหญ่ในเมืองไทย และได้เพิ่มความสำคัญด้วยการส่งนักแข่งระดับเอเชียเพื่อล่าแชมป์ในปีนี้ให้ได้ ซึ่งแฟนๆ จะได้สัมผัสความมันส์ที่ทวีคูณขึ้นแน่นอน” นายตนัยศิริกล่าวนายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า โออาร์สนับสนุนการแข่งขันในฐานะ Title Sponsor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยนวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่ตอบโจทย์ความท้าทาย สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ Superbike ทุกคันในการแข่งขันรุ่น บีอาร์ไอซี ซูเปอร์สต็อก 1000 ซีซี และ รุ่น บีอาร์ไอซี สปอร์ต โปรดักชัน 400 ซีซี โดยใช้ผลิตภัณฑ์ เอ็กซ์ตร้าฟอร์ซ เบนซิน (XtraForce Benzine) นวัตกรรมน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ใหม่ล่าสุด จาก PTT Station ให้พลังเหนือขีดจำกัดทุกการขับขี่ นอกจากนี้ ยังมี ชาเลนเจอร์ ซูเปอร์ไบค์ เรซซิ่ง (Challenger Super Bike Racing) สุดยอดนวัตกรรมเรซซิ่ง ฟอร์มูล่า จากสนามแข่ง ที่ออกแบบพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ประเภทสปอร์ตและซูเปอร์ไบค์สมรรถนะสูงสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะ และยังได้พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์หล่อลื่นร่วมกับนักแข่ง เพื่อส่งเสริมให้นักแข่งไทยและแบรนด์คนไทยมีโอกาสพัฒนาฝีมือ และมีศักยภาพก้าวไกลไปสู่เวทีระดับสากลในปีนี้ โออาร์ ยังได้ร่วมสนับสนุนนักแข่งมากฝีมือ ได้แก่ ติ๊งโน้ต - ฐิติพงศ์ วโรกร จากทีมคาวาซากิ ,ตาล -รัชดา นาคเจริญศรี จากทีมตาล เรซซิ่ง คอนเนค และนูด้า -อภิเดช บุญศรี จากทีม พีทีที ลูบริแคนท์ส ซูเปอร์ไบค์นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง กล่าวว่า ขอเชิญชวนแฟนความเร็วร่วมชมตลอดฤดูกาล รับรองสนุกสุดมันส์มากกว่าเดิม ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสนามช้างฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สำหรับท่านที่ไปชมการแข่งขันที่สนาม จะได้รับสิทธิพิเศษ ผ่านบัตร “Chang Friend Club” E-member Card ที่จะให้ส่วนลดในการซื้อบัตร 50% สมัครได้ง่ายเพียงแค่ ถ่ายรูปคู่กับเครื่องดื่มตราช้าง แล้วลงทะเบียนใน www.bric.co.thOR BRIC Superbike 2021 ทำการแข่งกันทั้งสิ้น 5 รุ่น ได้แก่ ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี, ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี, ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี, ซูเปอร์สปอร์ต 400 ซีซี, สปอร์ตโปรดักชั่น 400 ซีซี และ 2 รายการซัพพอร์ตเรซ ได้แก่ ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนซ์ และ ยามาฮ่า R Series คัพ เริ่มระเบิดความมันส์กันเต็มพิกัด 4 สนาม 5 เรซ การแข่งขัน สนามแรก วันที่ 17 – 19 กันยายน ,สนามที่ 2 วันที่ 1-3 ตุลาคม, สนามที่ 3 วันที่ 15-17 ตุลาคมและ สนามที่ 4 ตัดสินแชมป์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ให้นักบิดไทยกับบันไดก้าวแรกสู่การเป็นนักแข่งระดับโลก ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ หรือ ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ผ่านทาง ช่อง ทรูสปอร์ต เอชดี 3 หมายเลขช่อง 668, Online Live Streaming แฟนเพจ Chang Circuit Buriram, Youtube Chanel Chang International Circuit และถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปยังประเทศกลุ่ม AEC คือ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ผ่านช่อง MVTV