(คลิป) รวมฮิต "แสตมป์แดนซ์" เปิดตัวยังไงให้คนทั่วโลกจำในมวย ONE

หลังกลับมาคัมแบ็กคว้าชัยชนะอีกครั้งในไฟต์ล่าสุด แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ นักสู้สาวปากแดงผู้รักการแดนซ์เป็นชีวิตจิตใจ ได้กลายเป็นที่รู้จักของคนดูเพิ่มเติมกับลีลาการแดนซ์สุดมันในช่วงเปิดตัวจนเป็นที่กล่าวขวัญ และเกิดเป็นแฮชแท็ก #Stampdance (แสตมป์แดนซ์) โดยกลายเป็นลายเซ็นเฉพาะตัวที่ทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกจดจำเธอได้ตั้งแต่ครั้งแรกใน วัน แชมเปียนชิพโดยล่าสุดในศึก ONE: EMPOWER เมื่อ 3 ก.ย.64 แสตมป์ ก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวังเมื่อเธอปลุกตำนาน "แสตมป์แดนซ์" อีกครั้งด้วยลุคสดใสไสตล์เกาหลี โดยเลือกใช้เพลง “What is Love” ของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้สุดฮ็อต “Twice” ซึ่ง แสตมป์ เผยว่าเลือกเพลงนี้เพราะกำลังอินและท่าเต้นก็ทำตามได้ไม่ยาก ส่วนชุดนักเรียนที่เห็นนั้น “เปรม บุษราบวรวงษ์” ผู้บริหารหนุ่มและผู้จัดการส่วนตัวของ แสตมป์ เป็นคนเลือกให้เพื่อให้เข้ากับเพลงการเปิดตัวของ แสตมป์ ในศึก ONE: EMPOWER 3 ก.ย.64“หนูชอบเพลงนี้อยู่แล้ว และก็เคยเต้นลงติ๊กตอก เลยใช้เวลาฝึกไม่นานค่ะ ส่วนใหญ่หนูก็จะเลือกเพลงที่กำลังเป็นกระแส แล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วย ส่วนเรื่องชุดไม่ได้มีธีมอะไรเลยค่ะ (หัวเราะ) ช่วยกันคิดกับทางค่าย เห็นว่าเป็นเพลงน่ารัก ๆ เลยใส่ชุดนักเรียนก็แล้วกัน""การแดนซ์เปิดตัวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนูไปแล้วบนเวที ONE อยากให้แฟนกีฬาได้เห็นว่าหนูเป็นคนร่าเริง สนุกสนาน และอยากให้สนุกไปด้วยกันค่ะ"เพื่อเป็นการฉลองการกลับมาของ "ราชินีสายแดนซ์" ประจำเวที วัน แชมเปียนชิพ เราจึงรวบรวมการเปิดตัวแบบโลกต้องจำในบางช่วงบางตอนของ แสตมป์ ที่มีตั้งแต่แนวลูกทุ่งสามช่าไปจนถึง K-Pop มาให้ดูกันเพลิน ๆ