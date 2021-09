มาช้าแต่มาแล้ว! "เมืองทอง" เปิดตัวลุยไทยลีก พร้อมกลับมาทวงบัลลังค์แชมป์

"กิเลนผยอง" เมืองทอง ยูไนเต็ด ทำการแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฤดูกาล 2021-22 อย่างเป็นทางการ ในรูปแบบช่องทางออนไลน์ วางเคมเปญใหญ่ "THE UNTOUCHABLES" พร้อมเดินหน้าไล่ล่าความสำเร็จมาสู่สโมสร ด้วยขุมกำลังผู้เล่นระดับชั้นนำมากมายทั้งไทย - ต่างชาติ ผนึกดาวรุ่งอนาคตไกล ด้วยปรัชญาฟุตบอลเอนเตอร์เทนเอกลักษณ์ของสโมสร โดยมี มาริโอ ยูรอฟสกี้ คุมทัพ ขณะที่ไฮไลท์เผยโฉมชุดแข่งขันใหม่เหย้า-เยือน พร้อมกับสปอนเซอร์ใหญ่คาดอก "YAMAHA" ให้แฟนบอลได้ฮือฮาเป็นครั้งแรกผ่านหน้าจอโดยมีผู้เข้าชมอย่างล้นหลามเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสร ประจำฤดูกาลใหม่ 2021-22 อย่างเป็นทางการ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Official Fanpage และ Youtube Muangthong United ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประจำของทุกปี สำหรับการเปิดตัวผู้เล่น - ทีมงาน, ธีมหลัก, ชุดแข่งขันใหม่ รวมถึงทิศทางเป้าหมายของสโมสรต่อสื่อมวลชน และแฟนบอล ซึ่งฤดูกาลนี้ เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้มีผู้สนับสนุนประกอบด้วย ไทยยามาฮ่ามอเตอร์, ไทยน้ำทิพย์, ลีโอ, เฮอร์บาไลฟ์, สามารถ คอร์เปอร์เรชั่น, เอไอเอ, ชู๊ต, ไทยแอร์เอเชีย, เจ็ตต์ส ฟิตเนส, ทีเอฟไอซี, วีณา สปอร์ต, อะลาดิน ออนไลน์ และไทยทิคเก็ต เมเจอร์โดยในงานได้มีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่เหย้า - เยือน ภายใต้ผู้สนับสนุนแบรนด์ "SHOOT" ผลิตจากวัสดุที่คุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยชุดเหย้ายังคงใช้สีแดง ซึ่งเป็นสีหลักประจำสโมสร ขณะที่ชุดเยือนเลือกใช้สีเทา ซึ่งเตรียมเปิดจำหน่ายให้แฟนบอลได้เป็นเจ้าของเร็วๆนี้ส่วนขุมกำลังนักเตะที่เตรียมใช้สู้ศึกฟุตบอล 3 รายการหลักในประเทศ นำโดย อดิศักดิ์ ไกรษร, สุพร ปีนะกาตาโพธิ์, วีระเทพ ป้อมพันธุ์, ธีระพล เยาะเย้ย, วิลเลี่ยน พ็อพพ์, ลูคัส โฮช่า, ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ, สมพร ยศ, พิชา อุทรา, ศฤงคาร พรมสุภะ, สรวิทย์ พานทอง ฯลฯ ภายใต้การคุมทีมของ มาริโอ ยูรอฟสกี้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวมาซิโดเนียทางด้าน รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสรกล่าวว่า "ขอต้อนรับทุกท่านที่ร่วมชมการถ่ายทอดสดงานเปิดตัวสโมสร ฤดูกาลใหม่ 2021/22 ผ่านรูปแบบออนไลน์ทั้งใน Official Fanpage และ Youtube ส่วนตัวรู้สึกดีใจ และตื่นเต้นทุกครั้ง สำหรับการแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฯ นับเป็นสัญญาณที่จะบอกว่า ความท้าทายครั้งใหม่จะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง ในการพาสโมสรแห่งนี้สร้างประวัติศาสตร์เดินหน้า ต่อยอดความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ท โดยปีนี้เรามาในเคมเปญ "THE UNTOUCHABLES" ซึ่งเข้ากับสไตล์การทำทีมของ มาริโอ ยูรอฟสกี้ ด้วยการเล่นฟุตบอลที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ""แน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งว่า ถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุน, แฟนบอล ที่ร่วมผักดันซัพพอร์ตสโมสรจากที่เริ่มต้นจากศูนย์ จนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลไทยยุคปัจจุบัน เราประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ทั้งในแง่ของผลงานในสนาม รวมถึงนอกสนาม ทำให้ เมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นทีมที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง สำหรับเป้าหมายในฤดูกาลใหม่นี้ ทีมงานสต๊าฟทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง นักเตะทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะพาทีมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่มาสู่สโมสรให้ได้อีกครั้ง"สำหรับทัพ "กิเลนผยอง" เมืองทอง ยูไนเต็ด จะประเดิมสนามในศึกฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก 2021-22 บุกเยือน พีที ประจวบ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 สนามบุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดี้ยม เวลา 18.00 น. แฟนบอลสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทาง AIS PLAY และ GMM25