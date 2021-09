ส่องความเซ็กซี่สดใสสไตล์ "อเมริกันบิวตี้" ของ "อลิส แอนเดอร์สัน" นักสู้ ONE น้องใหม่

“Lil’ Savage” อลิส แอนเดอร์สัน นักสู้สาวตัวแทนชาติอเมริกาที่เพิ่งเซ็นสัญญามาหมาด ๆ กับ วัน แชมเปียนชิพ ถือเป็นนักสู้หญิง MMA ที่น่าจับตาด้วยสถิติ 5-1 ในระดับอาชีพ พ่วงด้วยดีกรีแชมป์ระดับประเทศและแชมป์ Invicta FCทั้งนี้เธอจึงได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 สาวแกร่งของการแข่งขัน ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึกหญิงล้วนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ONE: EMPOWER ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 3 กันยายนนี้แต่ก่อนที่จะเห็นฝีมือของ อลิส นักสู้สวยดุบนสังเวียน เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเธออย่างรวดเร็วใน 5 เรื่องต่อไปนี้อลิส เคยทำงานประจำเป็นพยาบาล แต่ด้วยใจรักในศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน เธอใช้เวลาหลังเลิกงานจากโรงพยาบาลลงแข่งขันในฐานะนักสู้พาร์ทไทม์ และตัดสินใจออกจากงานเพื่อเข้าร่วมชายคา ONE เพื่อเป็นนักสู้อาชีพเต็มตัวเมื่อไม่นานมานี้อลิส เริ่มต้นเส้นทางนักสู้เมื่ออายุ 18 ปี และสั่งสมสถิติไร้พ่าย 6-0 ในระดับสมัครเล่น หลังจากเทิร์นโปรในเวลาต่อมา เธอก็เคยผ่านเวทีระดับประเทศมามากมาย โดยเป็นเจ้าของแชมป์ระดับประเทศและแชมป์ Invicta FC ซึ่งเป็นรายการชั้นนำของอเมริกาเหนือ ผลงานของเธอจึงเตะตา ONE เข้าอย่างจังนั่นเองอลิส ชื่อว่าเป็นสาวสายฮาร์ดคอร์ตั้งแต่เด็ก เธอเริ่มลงแข่งมอเตอร์ไซต์วิบากและโมโตครอสตั้งแต่ 9 ขวบ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดโปรดที่เธอเลือกที่จะทำเป็นอย่างแรกหลังจบศึกการต่อสู้แต่ละไฟต์เดิมที อลิส อาศัยอยู่ในรัฐมิชิแกน แต่เพื่อฝึกปรือวิชาการต่อสู้กับทีม MMA Masters เธอจึงตัดสินใจย้ายสำมะโนครัวมาที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลชื่อดัง เราจึงได้เห็นเธอโชว์หุ่นเซ็กซี่และมีความสุขกับชีวิตบีชเกิร์ลอยู่เป็นประจำ5.ใจดีรักสัตว์แม้ลุคภายนอก อลิส จะดูบู๊ล้างผลาญแต่เธอก็เป็นสาวจิตใจอ่อนโยนและรักสัตว์ โดยมีสุนัขพันธุ์เฟรนช์ บูลด็อก ชื่อ "ลูอี้" เป็นเพื่อนคู่ใจซึ่งเธอมักพาเพื่อนสี่ขาไปอาบแดดบนชายหาดและซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยบ่อย ๆแฟนกีฬาที่หลงเสน่ห์สาว อลิส สามารถเข้าไปติดตามเธอได้ที่ IG:alyseanderson21 และรอให้กำลังใจในศึกเปิดตัวครั้งแรกของเธอใน3 ก.ย.นี้ รับชมทาง แอปมือถือ ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เวลา 18.30 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 (รับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 21.30 น.)เดนิส แซมโบอันกา vs ซอ ฮี ฮามอาลีโอนา ราสโซฮินา vs แสตมป์ แฟร์เท็กซ์เมง โบ vs ริตู โฟกาตอิตซูกิ ฮิราตะ vs อลิส แอนเดอร์สัน