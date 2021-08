“เฌอมาลย์” คว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอ สนาม 3 ที่ขอนแก่น

"โปรแชมเปญ" เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ หวดเพิ่มวันสุดท้ายได้อีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จบด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 คว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ "บีซีจี ไทยแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 2021" สนาม 3 ที่สนามเขื่อนอุบลรัตน์ กอล์ฟ คอร์ส จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดศึกกอล์ฟอาชีพสตรี ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2011 สนาม 3 ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านบาท ณ สนามเขื่อนอุบลรัตน์ กอล์ฟ คอร์ส จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.ที่ผ่านมา ปรากฎว่า "โปรแชมเปญ" เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ นักกอล์ฟสาวจาก จ.บึงกาฬ หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว 1 โบกี้ จบด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 คว้าแชมป์แรกในรอบ 5 ปีให้กับตัวเอง พร้อมรับถ้วยรางวัล The Goddess of Three River และเงินรางวัล 156,000 บาท โดยมี "โปรโบว์" พันธ์ผกา พันธุมะบำรุง และ "โปรปริญญ์" ปวริศา ยกทวน รั้งอันดับ 2 ร่วมหลังจบด้วยสกร์รวมเท่ากันที่ 4 อันเดอร์พาร 212 รับเงินรางวัลไปคนละ 75,500 บาทเฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ โปรวัย 24 ปี ที่่คว้าแชมป์หลังสุดใน ซีเมตรา ทัวร์ ของสหรัฐฯ เมื่อปี 2016 เผยว่า “รู้สึกดีใจและไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้ว เป็นวันที่ควบคุมสติของตัวเองได้ดีกว่าทุกๆวัน เล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้ได้หมด แชมป์นี้ทำให้ความรู้สึกดีๆ เกี่ยวกับกอล์ฟกลับมาอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาเราไปเจออุปสรรคทำให้ท้อใจ เพราะที่ผ่านมาไม่ได้เล่นกอล์ฟเลยตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาในช่วงหยุดพักโควิด-19 ซึ่งคุณพ่อก็ปล่อยให้ซ้อมเอง วางแผนกันเอง แชมป์นี้อยากจะมอบให้พ่อ ที่เห็นว่าเราดูแลตัวเองได้"ขณะที่รางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีสุดเป็นของ พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย 15 ปี จากพิษณุโลก รอบสุดท้ายหวดเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 ส่วนรางวัลพิเศษ โฮล-อิน-วัน ที่หลุม 14 พาร์ 3 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จาก บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) เป็นของ "โปรชะเอม" ษมาพร แข็งขันธ์ นักกอล์ฟสาวจากเมืองเลย ทำได้จากเหล็ก 9 ในการแข่งขันรอบแรกสรุปผลการแข่งขันรอบสุดท้าย (27 ส.ค.)(-7) 209 เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนะพงศ์ 73-69-67 (เงินรางวัล 156,000 บาท)(-4) 212 พันธ์ผกา พันธุมะบำรุง 74-71-67, ปวริศา ยกทวน 68-74-70 (เงินรางวัลคนละ 75,500 บาท)(-1) 215 พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 72-74-69 (สมัครเล่น)(+1) 217 ยุพาภรณ์ กวินทร์ปกรณ์ 72-73-72 (เงินรางวัล 58,000 บาท)217 ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 74-70-73 (สมัครเล่น)