“ไทยแอลพีจีเอ” ดวลสนาม 3 ที่ขอนแก่น 25-27 ส.ค.นี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดศึกกอล์ฟอาชีพสตรี ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ สองสนามติดที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดฉากดวลสนาม 3 ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านบาท ณ สนามเขื่อนอุบลรัตน์ กอล์ฟ คอร์ส จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.นี้ความเคลื่อนไหวการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี “บีจีซี ไทยแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 2021” สนาม 3 และ 4 ที่จังหวัดขอนแก่น ล่าสุดทางสมาคมฯ ขานรับคู่มือผ่อนปรนในการจัดการแข่งขันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซีล (Bubble & Seal) และจัดให้มีการตรวจเอทีเค (แอนติเจน เทสต์ คิท) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางสาธารณสุขจังหวัด มาทำการตรวจ ณ โรงแรมที่พัก พร้อมทั้งมีข้อกำหนดให้ใช้รถรับ-ส่ง ตามตารางเวลาที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดให้เท่านั้น โดยห้ามให้ผู้ที่อยู่ในบับเบิ้ลแอนด์ซีลใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง และกำชับให้ทั้งหมดอยู่ในบริเวณของสนามกอล์ฟและโรงแรมที่พักเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณสนามกอล์ฟหรือโรงแรม ระหว่างวันที่ 23-27 ส.ค.นี้ หากมีการออกนอกพื้นที่ควบคุมที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้กลับเข้ามาในพื้นที่อีกสำหรับแชมป์ บีจีซี ไทยแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 2021 สนาม 3 จะได้รับเงินรางวัล 156,000 บาท พร้อมโทรฟี่ The Goddess of Three River ฝีมือการรังสรรค์จาก ฐิตาภา ทินราช ศิลปินจาก บีจี กลาสส์ สตูดิโอ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศไทย ขณะที่ สนาม 4 จะแข่งขันที่สนาม สิงค์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. -2 ก.ย. ต่อไป