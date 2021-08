บริดจสโตน ผุดแคมเปญส่งแรงใจเชียร์ทัพพาราลิมปิกไทย สู้ศึก “โตเกียวเกมส์ 2020”

บริดจสโตน ประเทศไทย ส่ง 4 นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย ในฐานะพนักงานไทยบริดจสโตน พร้อมล่าฝันสู้ศึกในการแข่งขัน “โตเกียว 2020 พาราลิมปิกเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 และขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งข้อความให้กำลังใจผ่านทางแคมเปญ “1 กำลังใจให้ยกกำลัง 10” โดย บริดจสโตนจะสมทบทุนบริจาค 10 บาท ต่อ 1 ข้อความ เพื่อเป็นสาธารณกุศล (มูลนิธิเมาไม่ขับ) และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับผู้พิการให้ “Chase Your Dream” ไล่ตามความฝันต่อไปนักกีฬาพาราลิมปิก ทีมบริดจสโตน ประเทศไทย จำนวน 4 คน ที่กำลังมุ่งหน้าไปไล่ล่าความฝันในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ เจมส์-วรวุฒิ แสงอำภา นักกีฬาบอคเชีย ทีมชาติไทย มือวางอันดับ 1 ของโลก “การแข่งครั้งนี้ถือเป็นการรักษาแชมป์โลกสมัยที่ 3 ซึ่งยังไม่มีชาติไหนในโลกทำได้เลยสำหรับกีฬาบอคเชีย ประเภททีม ผมมั่นใจว่าจากสถิติการแข่งขันที่ผ่านมา พวกเราจะสามารถทำผลงานได้ดีไม่แพ้ชาติใดในโลก ขอให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ด้วยครับ”ส่วน บีม-ชัยวัฒน์ รัตนะ นักกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่ง ทีมชาติไทย มือวางอันดับ 4 ของโลก คลาส T34 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 นักกีฬาพาราลิมปิกตัวแทนจากทั่วโลก ร่วมเป็นคาแรคเตอร์หลักของ “THE PEGASUS DREAM TOUR” ฟรีวิดีโอเกม RPG เกมแรกของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) ผลงานภายใต้การสร้างสรรค์ของ JP Games Inc บริษัทผู้พัฒนาเกมชื่อดังระดับโลก เพื่อเชิญชวนเยาวชนทั่วทุกมุมโลกให้ร่วมติดตามการแข่งขันในรูปแบบใหม่ พร้อมช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกในการไล่ล่าความฝันของพวกเขาต่อไป เผยความพร้อมในการสู้ศึกครั้งนี้ว่า “วีลแชร์เรซซิ่งเป็นกีฬาที่สนุก ผมมีเป้าหมายสูงสุด คือ ตั้งใจจะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันประเภทเดี่ยวกลับมาฝากคนไทยให้ได้ ตลอดการเก็บตัวฝึกซ้อมผมทุ่มเทปรับเสริมเทคนิคการเล่นต่าง ๆ และเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมมากที่สุด”สำหรับความหวังในกีฬายิงปืนคนพิการ สร-จ่าเอก อนุสรณ์ ไชยชำนาญ นักกีฬายิงปืนคนพิการ ทีมชาติไทย เผยว่า “ผมลงแข่งทั้งหมด 3 ประเภท คือ ท่ายืนปืนอัดลม 10 เมตร ท่านอนปืนอัดลม 10 เมตร และ ระยะ 50 เมตร ซึ่งคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองจากการแข่งประเภทท่านอนปืนอัดลม 10 เมตร ซึ่งเป็นท่าที่ผมถนัด ผมตั้งใจฝึกซ้อมทำหน้าที่ให้เต็มที่และจะนำเหรียญกลับมาให้คนไทย จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดเพื่อประเทศชาติ”และคนสุดท้าย เจน-เจนจิรา ปัญญาทิพย์ นักกรีฑาคนพิการ ทีมชาติไทย ประเภทกระโดดไกล เผยว่า “รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมทีมไปแข่งขันครั้งนี้ค่ะ เพราะแสดงให้เห็นว่าทุกความตั้งใจที่เราพยายามไปนั้น กำลังส่งผลให้เราได้ไปไล่ล่าความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต ต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก และลงแข่งเก็บคะแนนในหลายรายการกว่าจะได้โอกาสนี้ เจนจะตั้งใจทำผลงานอย่างเต็มที่ ให้สุดกำลังความสามารถ เพื่อนำเหรียญรางวัลกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะ”และเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้แก่ตัวแทนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย บริดจสโตน ประเทศไทย จึงได้จัดทำแคมเปญพิเศษ “1 กำลังใจให้ยกกำลัง 10” เชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยส่งต่อข้อความให้กำลังใจสู่นักกีฬาทีมบริดจสโตน ประเทศไทย เพื่อต่อยอดให้เกิดพลังการเอาชนะอุปสรรค โดยบริดจสโตน จะสมทบทุนบริจาค 10 บาท ต่อ 1 ข้อความ เพื่อมูลนิธิเมาไม่ขับ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ในการสนับสนุน และช่วยเหลือสำหรับผู้พิการให้ “Chase Your Dream” หรือ ไล่ตามความฝันต่อไป ซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 กันยายน 2564 ทาง www.bridgestonechaseyourdream.com หรือติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ทาง www.facebook.com/BridgestoneTH