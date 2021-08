“มาดามแป้ง” เปิดบริการ “MadamePang Friends Club” ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ บมจ.เมืองไทยประกันภัย และประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง ตั้งศูนย์บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และการดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 ภายใต้ชื่อ “MadamePang Friends Club” ให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0 2290 7979 และ Line Official Account: @madamepangfriends พร้อมสแตนบายให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลในช่วงวิกฤตโควิด-19นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวถึงการจัดตั้ง ‘MadamePang Friends Club’ ว่า “ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ปัจจุบันเกิดปรากฎการณ์ New High ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงมากขึ้นต่อเนื่อง จนมีปัญหาด้านต่างๆ ตามมาอีกมาก จึงเกิดการรักษาตัวในรูปแบบใหม่ขึ้น ทั้งการรักษาภายในบริเวณบ้าน (Home Isolation) และการรักษาตัวในศูนย์พักคอยประจำชุมชน (Community Isolation) ขึ้น ซึ่งการรักษาตัวสองแบบนี้ รวมถึงการรอคอยการรักษา อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิด ความเครียด จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของตัวผู้ป่วยและคนรอบข้างได้ เมืองไทยประกันภัย จึงร่วมกับ มูลนิธิมาดามแป้ง ตั้งศูนย์บริการนี้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หลังทดลองทำในช่องทางออนไลน์มาแล้วหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา”นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับบริการจาก ‘Madame Pang Friends Club’ เบอร์ 0 2290 7979 และ Line Official Account: @madamepangfriends ตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และบรรเทาความกังวลใจอย่างรวดเร็ว ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานและครอบครัว, ลูกค้าเมืองไทยประกันภัย และประชาชน โดยให้บริการคำปรึกษาในการดูแลสุขภาพ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมอาสากล้าใหม่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วิกฤตระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน ทุกคนจึงมีความรู้และความเข้าใจ เปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมคลายข้อสงสัยและความกังวลใจ”มูลนิธิมาดามแป้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษา สามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ทั้งเบอร์ 0 2290 7979 และ Line Official Account: @madamepangfriends รวมถึง 2 แฟนเพจหลัก คือ มูลนิธิมาดามแป้ง และ เมืองไทยประกันภัย นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ ด้วยการบริจาคและสมทบทุนได้ที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-61340-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ หรือร่วมสมัครเป็นทีมอาสากล้าใหม่กับเรา ได้ที่ http://bitly.ws/dsfM